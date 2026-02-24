Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

“Khu nhà giàu” hễ mưa lớn là ngập tại Hà Nội sắp có bước ngoặt lớn nhờ dự án hơn 900 tỷ

24-02-2026 - 07:24 AM | Bất động sản

Hàng loạt khu đô thị, dự án như Ciputra, Tây Hồ Tây, Ngoại Giao Đoàn, Resco, Ecohome… đang đứng trước cơ hội khắc phục tình trạng cứ mưa lớn là ngập úng kéo dài.

“Khu nhà giàu” hễ mưa lớn là ngập tại Hà Nội sắp có bước ngoặt lớn nhờ dự án hơn 900 tỷ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vừa qua, lãnh đạo TP Hà Nội cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra, chúc Tết tại một số công trường đang thi công các dự án chống úng ngập của thành phố.

Đáng chú ý là công trình cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, dự án nhằm xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Dự án được UBND TP Hà Nội ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 5520 (tháng 11/2025) và phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 619 (tháng 2/2026). Công trình triển khai trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô, với tổng mức đầu tư 920,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Theo mục tiêu được phê duyệt, dự án thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha – nơi thường xuyên xuất hiện các điểm ngập lớn như Resco, Ecohome, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận; bảo đảm bổ cập ổn định cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 m³/giây; đồng thời phục vụ tưới tiêu cho khoảng 36 ha đất nông nghiệp hiện trạng (dự kiến sẽ đô thị hóa trong tương lai).

Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026, bao gồm lắp đặt trạm bơm, thông nước tuyến kênh hở dài khoảng 3,56 km và hoàn thiện khoảng 2 km cống hộp trên phố Hoàng Minh Thảo.

Đến ngày 30/6/2026, dự án phấn đấu hoàn thiện cảnh quan kênh, hoàn trả mặt đường Hoàng Minh Thảo và hoàn thành tuyến cống hộp dọc Võ Chí Công, chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Kiểm tra, động viên và chúc Tết tại công trình, lãnh đạo TP Hà Nội ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng thi công khi duy trì làm việc xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm tiến độ trên công trường. Thời gian tới, lãnh đạo đề nghị các đơn vị tiếp tục bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, không để gián đoạn, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra.


