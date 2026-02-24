Đắp hơn 6 nghìn tỷ, Quốc lộ 13 khi 'lên đời' hoạt động thế nào?
Quốc lộ 13, đoạn qua khu vực phía Bắc TPHCM được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe. Công trình được thi công theo hình thức “cuốn chiếu”, nhiều đoạn đã hoàn thiện, cho phép thông xe để tránh ùn tắc giao thông.
24-02-2026
24-02-2026
23-02-2026
Ngày 24/2, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tại công trường nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 khu vực phía Bắc TPHCM, nhiều đoạn đã hoàn thiện, cho phép phương tiện lưu thông.
Quốc lộ 13 đoạn gần ngã tư cầu Ông Bố thuộc phường Lái Thiêu, TPHCM. Tại các đoạn thảm nhựa, đủ 8 làn xe, các phương tiện có thể lưu thông, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 khu vực phía Bắc TPHCM được khởi công từ đầu năm 2022. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 6.255 tỷ đồng. Dự án mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn, giải phóng mặt bằng một chiều theo hướng từ Trung tâm TPHCM đi Tây Nguyên.
Quốc lộ 13 được mở rộng từ điểm đầu giao với đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Lợi đến cổng chào Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương (cũ) nay là phường Lái Thiêu, TPHCM.
Một số đoạn đã điều chỉnh lại dải phân cách sau khi mở rộng từ 6 lên 8 làn xe.
Quốc lộ 13 đoạn qua địa phận phường Thuận Giao, phường Lái Thiêu cơ bản hoàn thiện.
Đoạn gần ngã tư Hòa Lân được bố trí 2 làn riêng, thuận lợi cho các phương tiện muốn rẽ phải.
Các đoạn quốc lộ 13 sau khi nâng lên 8 làn xe đã góp phần giảm ùn tắc giao thông.
Theo Hương Chi
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/dap-hon-6-nghin-ty-quoc-lo-13-khi-len-doi-hoat-dong-the-nao-post1822685.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM