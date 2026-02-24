Đắp hơn 6 nghìn tỷ, Quốc lộ 13 khi 'lên đời' hoạt động thế nào?

Dự án nâng cấp﻿, mở rộng Quốc lộ 13 khu vực phía Bắc TPHCM được khởi công từ đầu năm 2022. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 6.255 tỷ đồng. Dự án mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn, giải phóng mặt bằng một chiều theo hướng từ Trung tâm TPHCM đi Tây Nguyên.