Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Thọ chốt phương án xây cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành trong 1 năm

24-02-2026 - 20:51 PM | Bất động sản

Cầu Sông Lô mới sẽ được xây dựng trên tuyến trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu cũ khoảng 2,4km về phía hạ lưu với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong vòng 1 năm, bắt đầu từ ngày 1/3/2026.

Đây là thông tin được công bố tại hội nghị giao ban UBND tỉnh Phú Thọ ngày 24/2, trong đó có việc họp bàn phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới trên địa bàn xã Đoan Hùng.

Phú Thọ chốt phương án xây cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành trong 1 năm- Ảnh 1.

Hội nghị UBND tỉnh Phú Thọ nghe phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.

Theo báo cáo, cầu Sông Lô hiện hữu đã hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trong khu vực. Trước tính chất cấp bách, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập cuộc họp riêng để xử lý vấn đề, đồng thời thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của UBND tỉnh tại Văn bản số 46/BC-UBND ngày 14/2/2026 về việc đầu tư xây dựng cầu mới với tầm nhìn hàng trăm năm.

Phú Thọ chốt phương án xây cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành trong 1 năm- Ảnh 2.

Cầu Sông Lô mới sẽ được xây dựng trên tuyến trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu cũ khoảng 2,4km về phía hạ lưu.

Theo phương án do Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất, cầu Sông Lô mới sẽ được xây dựng trên tuyến trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu cũ khoảng 2,4km về phía hạ lưu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong vòng 1 năm, bắt đầu từ ngày 1/3/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, việc đầu tư cầu Sông Lô mới là hết sức cần thiết, không chỉ giải quyết điểm nghẽn trước mắt mà còn mở ra không gian phát triển lâu dài, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực về Hà Nội theo quy hoạch điều chỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ cơ bản thống nhất với phương án của Sở Xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung đánh giá lưu lượng giao thông hiện tại, dự báo tăng trưởng trong thời gian tới; tính toán kỹ nguồn vốn thực hiện; hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đức Anh

Tiền Phong

Từ Khóa:
sông Lô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bà chủ Sen Tài Thu bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng

Bà chủ Sen Tài Thu bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng Nổi bật

Doanh nhân tuổi Ngọ U80 vẫn điều hành cơ nghiệp nghìn tỷ, sau cú sốc mất 3.000 tỷ đồng doanh thu tiếp tục công bố kế hoạch lớn

Doanh nhân tuổi Ngọ U80 vẫn điều hành cơ nghiệp nghìn tỷ, sau cú sốc mất 3.000 tỷ đồng doanh thu tiếp tục công bố kế hoạch lớn Nổi bật

Doanh nghiệp bất động sản chưa đầy 1 tuổi huy động thành công 79,5 tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp bất động sản chưa đầy 1 tuổi huy động thành công 79,5 tỷ đồng trái phiếu

20:44 , 24/02/2026
Hà Nội thu hút 'đại bàng' đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội thu hút 'đại bàng' đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

19:29 , 24/02/2026
Mức phí dịch vụ cần biết ở chung cư Hà Nội trong năm 2026

Mức phí dịch vụ cần biết ở chung cư Hà Nội trong năm 2026

16:36 , 24/02/2026
TP.HCM sắp có tòa nhà 99 tầng ở Thủ Thiêm

TP.HCM sắp có tòa nhà 99 tầng ở Thủ Thiêm

16:33 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên