Phú Thọ chốt phương án xây cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành trong 1 năm

Đây là thông tin được công bố tại hội nghị giao ban UBND tỉnh Phú Thọ ngày 24/2, trong đó có việc họp bàn phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới trên địa bàn xã Đoan Hùng.

Hội nghị UBND tỉnh Phú Thọ nghe phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.

Theo báo cáo, cầu Sông Lô hiện hữu đã hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trong khu vực. Trước tính chất cấp bách, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập cuộc họp riêng để xử lý vấn đề, đồng thời thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của UBND tỉnh tại Văn bản số 46/BC-UBND ngày 14/2/2026 về việc đầu tư xây dựng cầu mới với tầm nhìn hàng trăm năm.

Cầu Sông Lô mới sẽ được xây dựng trên tuyến trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu cũ khoảng 2,4km về phía hạ lưu.

Theo phương án do Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất, cầu Sông Lô mới sẽ được xây dựng trên tuyến trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu cũ khoảng 2,4km về phía hạ lưu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong vòng 1 năm, bắt đầu từ ngày 1/3/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, việc đầu tư cầu Sông Lô mới là hết sức cần thiết, không chỉ giải quyết điểm nghẽn trước mắt mà còn mở ra không gian phát triển lâu dài, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực về Hà Nội theo quy hoạch điều chỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ cơ bản thống nhất với phương án của Sở Xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung đánh giá lưu lượng giao thông hiện tại, dự báo tăng trưởng trong thời gian tới; tính toán kỹ nguồn vốn thực hiện; hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.