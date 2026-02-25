Sân bay Gia Bình, ga Ngọc Hồi: 'Tân binh' cửa ngõ táđịnh nghĩa hạ tầng Thủ đô
Sự xuất hiện của “tân binh” cửa ngõ không chỉ chia tải hạ tầng mà đang thiết lập lại mặt bằng phát triển và dòng tiền bất động sản phía Bắc, có nơi giá đất tăng gấp 2–3 lần chỉ sau gần 3 năm.
- 01-02-2026Hé lộ vị trí xây dựng sân bay thứ 2 của Hà Nội: Rộng 1.500ha, vốn 150.000 tỷ, chỉ xếp sau sân bay Long Thành và Gia Bình
- 11-12-2025Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Trong cuộc đua tái định vị bản đồ kinh tế phía Bắc, Hà Nội và Bắc Ninh đang kích hoạt loạt siêu dự án hạ tầng cấp quốc gia, với tâm điểm là hai cặp cửa ngõ chiến lược: Sân bay quốc tế Nội Bài – Sân bay Gia Bình và Ga Hà Nội – Ga Ngọc Hồi.
Đáng chú ý, không chỉ lớn hơn về quy mô, các cửa ngõ hạ tầng mới còn tạo nên sự tăng trưởng bất động sản vượt trội.
