Người mua nhà ở xã hội có được nộp hồ sơ nhiều dự án?

Thời gian gần đây, thị trường NƠXH tại Hà Nội ghi nhận hàng loạt dự án triển khai, chuẩn bị nhận hồ sơ, từ khu vực phường Thanh Liệt, xã Ngọc Hồi, xã Đan Phượng đến xã Tiến Thắng... khiến nhu cầu tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ tăng mạnh.

Anh Nguyễn Văn H., công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long, chia sẻ: “Nhiều dự án mở bán cùng lúc, tôi muốn nộp hồ sơ 2–3 nơi để tăng cơ hội vì sợ trượt. Nhưng khi tìm hiểu chỉ được nộp một dự án nên rất lo nếu chọn sai thì phải chờ tiếp”.

Người dân chỉ được nộp hồ sơ mua NƠXH một dự án tại một thời điểm. Ảnh minh hoạ.

Tương tự, chị Lê Thị M., nhân viên văn phòng tại phường Thanh Liệt, cho rằng việc chỉ được nộp một dự án khiến người mua phải cân nhắc kỹ hơn: “Nếu hồ sơ bị loại vì thiếu giấy tờ hay hết suất thì mất cơ hội, trong khi nhu cầu mua nhà ở xã hội rất lớn”.

Theo Nghị định 54/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản, quy định về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê NƠXH đã được điều chỉnh, bổ sung rõ ràng hơn.



Đáng chú ý, Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 38 Nghị định 100/2024/NĐ-CP về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê NƠXH. Đồng thời, quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ; thứ tự đối tượng ưu tiên, cách xử lý khi số đối tượng ưu tiên vượt chỉ tiêu…

Nghị định quy định mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua NƠXH không được đồng thời đăng ký mua tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Quy định này nhằm tránh tình trạng người mua nộp hồ sơ tràn lan, chiếm chỗ của những người khác, đồng thời giúp cơ quan quản lý kiểm soát tốt hơn việc xét duyệt, phân bổ nhà ở đúng đối tượng.

Trong khi đó, việc nộp hồ sơ vẫn được đa dạng hóa hình thức, gồm nộp trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi người lao động làm việc để tổng hợp gửi chủ đầu tư.

Để hạn chế rủi ro cho người dân, Nghị định 54/2026/NĐ-CP cũng yêu cầu chủ đầu tư phải công khai thông tin dự án một cách đầy đủ, minh bạch.

Cụ thể, sau 30 ngày kể từ khi khởi công, chủ đầu tư phải công bố thông tin dự án trên trang điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án, đồng thời đăng ít nhất một lần trên báo của địa phương và trang thông tin của chủ đầu tư.

Thông tin công khai gồm: Tên dự án, chủ đầu tư; Địa điểm xây dựng, quy mô, tiến độ; Số lượng căn hộ, diện tích; Giá bán tạm tính; Thời gian nhận hồ sơ.

Ngoài ra, việc công khai phải thực hiện tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, giúp người dân có thời gian chuẩn bị.

Khi hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được kết nối đồng bộ, toàn bộ thông tin dự án NƠXH sẽ được đăng tải trên hệ thống này để người dân dễ tra cứu.

Theo các chuyên gia, quy định không cho nộp hồ sơ nhiều dự án là cần thiết trong bối cảnh nguồn cung NƠXH còn hạn chế.

TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, việc nộp hồ sơ nhiều dự án cùng lúc khiến quá trình xét duyệt phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, thậm chí có trường hợp trúng nhiều dự án nhưng bỏ cọc hoặc chuyển nhượng trái quy định. Quy định mới giúp đảm bảo cơ hội tiếp cận công bằng cho người có nhu cầu thật.

Cũng theo ông Lượng, quy định này còn giúp tránh tình trạng đầu cơ trá hình: “Một số người có thể lợi dụng chính sách để gom suất mua NƠXH rồi chuyển nhượng kiếm lời. Khi chỉ được nộp một dự án, khả năng này giảm đáng kể”.