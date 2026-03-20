CLIP: Công an TPHCM khám xét nhà doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

20-03-2026 - 20:00 PM | Bất động sản

Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền về hành vi lừa đảo

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Công an TPHCM xác định từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Công an TPHCM khám xét nhà bà Nguyễn Ngọc Tiền

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng. Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020. Lễ cưới của hai người được tổ chức khá ấm cúng và thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Cả hai có một con chung.

Diễn viên Quý Bình qua đời trưa 6-3-2025, hưởng dương 42 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh nặng.

Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương vì anh là nghệ sĩ đa tài, từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC và ca hát.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch công ty Bất động sản Đảo Vàng Nguyễn Ngọc Tiền

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch công ty Bất động sản Đảo Vàng Nguyễn Ngọc Tiền Nổi bật

Tin vui cho người dân Hà Nội có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng

Tin vui cho người dân Hà Nội có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng Nổi bật

Việt Nam lần đầu có dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump, đặt tham vọng khiến thế giới "ghen tị"

Việt Nam lần đầu có dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump, đặt tham vọng khiến thế giới “ghen tị”

Hado Charm Villas trở thành điểm sáng đầu tư của Hà Nội với tọa độ chiến lược giữa New CBD phía Tây

Hado Charm Villas trở thành điểm sáng đầu tư của Hà Nội với tọa độ chiến lược giữa New CBD phía Tây

Đô thị chuẩn T.O.D biểu tượng phía Bắc Hà Nội được điều chỉnh chủ trương đầu tư

Đô thị chuẩn T.O.D biểu tượng phía Bắc Hà Nội được điều chỉnh chủ trương đầu tư

Chính thức ra mắt Lusso Saigon - Toà tháp Branded Residences được vận hành bởi WorldHotels

Chính thức ra mắt Lusso Saigon - Toà tháp Branded Residences được vận hành bởi WorldHotels

