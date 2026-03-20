Việt Nam lần đầu có dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump, đặt tham vọng khiến thế giới “ghen tị”

Dự án Trump International Hung Yen nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa The Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên (Hung Yen Hospitality) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).

Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (Trump International Hung Yen) có tổng vốn đầu tư gần 39.800 tỷ đồng (tương ứng hơn 1,5 tỷ USD) khởi công ngày 21/5/2025.

Trump International Hung Yen được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5/2025, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con do Kinh Bắc (KBC) sở hữu 85% vốn điều lệ. Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization).

Dự án Trump International Hung Yen khởi công ngày 21/5/2025.

Tại lễ khởi công, ông Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization cho biết Việt Nam hiện là một trong những thị trường năng động và tiềm năng bậc nhất thế giới. Bởi vậy, theo ông, tập đoàn này rất tự hào khi mang di sản Trump đến một quốc gia có tầm nhìn, sức sống và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như Việt Nam.

Ông Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization rất tự hào khi mang di sản Trump đến Việt Nam.

Ông Eric Trump cũng khẳng định sẽ hoàn thành dự án trong vòng hơn 2 năm, với mục tiêu trở thành sân golf khiến cả khu vực và thế giới phải "ghen tị".

Là tập đoàn bất động sản và khách sạn hàng đầu thế giới, The Trump Organization sở hữu danh mục hơn 20 dự án sân golf và nghỉ dưỡng cao cấp tại các điểm đến biểu tượng như Trump Turnberry (Scotland), Trump National Doral (Miami, Mỹ)...

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 tiểu khu, trong đó hai khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp và sân golf sinh thái có quy mô dân số lần lượt 3.500 và 1.800 người. Khu đô thị thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của 29.700 người, còn lại là cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội và khu công viên chuyên đề rộng 99 ha.

Mới đây, ngày 11/3, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo báo cáo, giai đoạn 1 của dự án có tổng diện tích cần thu hồi khoảng 562,49 ha. Đến nay, các địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất 508,38 ha; tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm 501,5 ha. Diện tích đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và niêm yết công khai lấy ý kiến người dân đạt 438,1 ha.

Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi tại xã Châu Ninh vào khoảng 2.050 hộ, tương ứng với 3.288 thửa đất. (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 199 ha, tương đương 35,4% tổng diện tích cần thu hồi. Trong đó, diện tích đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đạt 83,2 ha, tương đương 14,8%.

Các sở, ngành và chính quyền xã Châu Ninh, xã Khoái Châu được yêu cầu tăng cường phối hợp, bố trí đầy đủ nhân lực để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án trước ngày 30/4/2026.

Ngọc Lan

