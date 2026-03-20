Mắc kẹt sổ hồng nhiều năm, hàng nghìn người mua nhà ‘thở phào" khi TPHCM tiếp tục gỡ nghẽn thêm 4 dự án lớn

20-03-2026 - 13:57 PM | Bất động sản

Sau nhiều lần bị nhắc tên vì chậm cấp sổ hồng, TPHCM đang cho thấy cách tiếp cận khác đi thẳng vào từng dự án, xử lý từng nút thắt cụ thể thay vì chỉ rà soát trên giấy

TPHCM tiếp tục gỡ nghẽn thêm 4 dự án lớn

Tại Khu dân cư Nam Sài Gòn - Thế kỷ 21 (xã Bình Hưng), câu chuyện kéo dài nhiều năm nay đã có bước ngoặt. Trong số 197 nền đất, phần lớn nhà đã xây dựng hoàn chỉnh, hạ tầng đầy đủ. Tổ Công tác thống nhất cho phép cấp sổ hồng cho 186 căn, đồng nghĩa hàng trăm hộ dân sắp thoát cảnh “ở nhà mình mà chưa có giấy tờ”.

Ở nhóm dự án của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, Tân Mỹ), vấn đề lại nằm ở tiền sử dụng đất. Trước đây, việc thu tiền dựa trên kê khai hoặc dữ liệu chưa đầy đủ khiến nhiều hồ sơ bị “treo” vì không xác định được nghĩa vụ tài chính. Nay, TPHCM yêu cầu chủ đầu tư phải giải trình việc bỏ sót, hoàn tất hồ sơ để cơ quan thuế tính lại, mở đường cấp sổ cho người mua theo đúng thời điểm ký hợp đồng, tránh thiệt thòi.

Tại Khu đô thị Sycamore (Tân Thành, Bình Dương), 368 căn nhà thấp tầng đã được thống nhất cấp sổ khi hoàn tất nghiệm thu và thủ tục pháp lý. Trong khi đó, Habitat Bình Dương (giai đoạn 3) ghi nhận tới 793 căn hộ đủ điều kiện, chỉ còn chờ bước xác định nghĩa vụ tài chính từ các hạng mục liên quan như tầng hầm.

Động thái này nằm trong chiến dịch lớn của TPHCM nhằm “giải cứu” thị trường bất động sản. Riêng năm 2025, Tổ Công tác 1645 đã xử lý 218 dự án với hơn 130.000 căn nhà được cấp sổ. Tuy nhiên, vẫn còn 32 dự án với gần 15.000 bất động sản đang tiếp tục chờ tháo gỡ.

UBND TPHCM cũng đặt áp lực rõ ràng: mỗi quý năm 2026 phải giải quyết ít nhất 30% hồ sơ tồn đọng, cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng người dân “mua nhà nhưng không có sổ” kéo dài.


Hân Dao

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
tphcm, sổ hồng

CEO Tập đoàn đa ngành 33 năm tuổi, quy mô hơn 7.000 nhân sự chính thức trúng cử HĐND TP Hà Nội

Căn hộ 58m2, mốc meo, không sổ rao bán 3 tỷ ở Hà Nội gây bão mạng: Chủ nhà lên tiếng bất ngờ

Dự án 3.600 tỷ ven biển Thanh Hóa do T&T của Bầu Hiển triển khai có diễn biến mới sau gần 5 năm khởi công

Chính thức phê duyệt quy hoạch siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Thời "tiền rẻ" khép lại, thanh khoản BĐS giảm: Kịch bản nào cho thị trường từ nay đến cuối năm 2026?

Tin vui cho người dân Hà Nội có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng

