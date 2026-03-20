Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM

Thời gian gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn tại TP.HCM đang được triển khai đồng bộ, từ khâu thi công đến thi tuyển thiết kế.

Mới nhất, UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đầu tư dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Phối cảnh trục đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Tuyến đường dài gần 6km, có mặt cắt ngang rộng 60m với quy mô 12 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h. Điểm đầu từ đường Nguyễn Thị Định (gần giao lộ Trương Văn Bang), điểm cuối tại nút giao với cao tốc và Vành đai 3, đi qua khu vực Cát Lái và Long Trường.

Trên tuyến sẽ xây dựng cầu Bà Cua quy mô lớn với tổng cộng 10 làn xe. Đáng chú ý, đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao sẽ được đầu tư tuyến đường trên cao 4 làn, kết hợp các vị trí lên xuống nhằm tách dòng xe container ra khỏi giao thông đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.400 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 139 trường hợp. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Cùng với việc phát triển hạ tầng đường bộ, TP.HCM đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 – công trình kết nối khu Nam với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Vị trí cầu Thủ Thiêm 4.

Theo đó, UBND TP vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển "Phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4", thuộc dự án thành phần 2 của dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam TP.HCM.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn được thiết kế quy mô 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), dài khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu chính dài 1,635 km, tĩnh không thông thuyền 15 m. Điểm đầu kết nối đường Nguyễn Văn Linh (gần cầu Tân Thuận 2), điểm cuối nối vào đường Nguyễn Cơ Thạch (Khu đô thị mới Thủ Thiêm).

Dự án dự kiến khởi công quý III/2026, hoàn thành quý IV/2028, với tổng vốn hơn 5.063 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần: bồi thường, tái định cư khoảng 1.385 tỷ đồng và xây dựng cầu khoảng 3.678 tỷ đồng.

Tiếp đến, dự án cầu Cần Giờ đang được đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong tháng 6/2026, hợp long cuối năm 2028 và đưa vào khai thác từ ngày 30/6/2029.

Cầu Cần Giờ được xem là cú hích quan trọng đối với siêu đô thị biển Vinhomes Cần Giờ.

Dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo mô hình PPP – hợp đồng BT, với Masterise Group là nhà đầu tư.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Masterise hạ tầng Cần Giờ cùng các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai các công việc theo phân công nhằm đảm bảo tiến độ.