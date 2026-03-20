Việt Nam sắp sở hữu nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong siêu dự án lấn biển “khủng” bậc nhất Việt Nam

Phối cảnh Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre).

Cách đây gần 1 năm, vào ngày 19/4/2025, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise, tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (cũ), TP.HCM.

Vinhomes Green Paradise là dự án lấn biển lớn bậc nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 10 tỷ USD, diện tích 2.870 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 230.000 người.

Dự án được phát triển theo mô hình đô thị cấp tiến nhất thế giới hiện nay - ESG (Environmental - Social - Governance). Với mục tiêu phát triển đô thị sử dụng năng lượng tái tạo phân loại, Vingroup sẽ đầu tư phát triển hệ thống điện gió cách bờ 10 km để cung cấp nguồn điện sạch cho siêu đô thị và mở ra tương lai xanh cho cả khu vực.

Dự án được thiết kế đa dạng các loại hình sản phẩm nhà ở, khách sạn, khu văn phòng, khu sân golf, thể thao, vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới, các tiện ích cảnh quan thiết kế thân thiện cùng các hoạt động lễ hội sôi động đẳng cấp quốc tế.

Nhà hát Blue Waves Theatre có kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới.

Đáng chú ý, nằm trong dự án, nổi bật là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) - đây là công trình điểm nhấn và được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP.HCM.

Nhà hát Blue Waves Theatre có kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới, trải rộng trên diện tích lên tới 7 ha, được tư vấn bởi Công ty Tư vấn thiết kế nổi tiếng Gensler.

Khi hoàn thành, Blue Waves Theatre dự kiến sẽ là Tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, có 02 nhà hát sang trọng, hoành tráng và tổng sức chứa lên tới 5.000 chỗ ngồi, gồm 1 nhà hát 3.500 chỗ ngồi và 1 nhà hát 1.500 chỗ ngồi; khu hội nghị đẳng cấp 40 phòng; khu tiệc cưới sang trọng 8 phòng tiệc lớn; khu triển lãm quy mô 45.000 m²; quảng trường Nhà hát ngoài trời với sức chứa lên tới 50.000 người; khu nhà hàng và dịch vụ ẩm thực đa dạng…

Khi hoàn thành, đây sẽ là điểm đến hàng đầu của nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Ông Roman Wittmer – Giám đốc Thiết kế Gensler chia sẻ về ý tưởng và khẳng định tầm vóc, ý nghĩa biểu tượng của công trình: “Thiết kế một công trình biểu tượng không chỉ là dựng lên một kiến trúc đẹp, mà là tạo nên một không gian chạm đến cảm xúc con người.

Với Paradise Theatre, cảm hứng của chúng tôi đến từ chính thiên nhiên Cần Giờ – vẻ đẹp hoang sơ của rừng ngập mặn, sự chuyển động nhịp nhàng của những con sóng, và không gian khoáng đạt của biển trời.

Paradise Theatre không chỉ là một nhà hát – đây sẽ là thánh đường nghệ thuật của thế giới tại Vinhomes Green Paradise. Với chúng tôi, Paradise Theatre không đơn thuần là một công trình – nó là một cánh cửa mở ra thế giới của nghệ thuật đỉnh cao, nơi mỗi buổi biểu diễn sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, và mỗi khán giả khi bước ra sẽ mang theo một cảm xúc đặc biệt”.

Khi hoàn thành, đây sẽ là điểm đến hàng đầu của nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, từ những vở nhạc kịch opera kinh điển, các buổi hoà nhạc giao hưởng thính phòng đỉnh cao cho tới các chương trình giải trí tạp kỹ đa dạng.



