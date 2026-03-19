ACV làm việc với doanh nghiệp của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bàn chuyện quan trọng

19-03-2026 - 18:17 PM | Bất động sản

Trước thềm đi vào vận hành, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vừa có buổi làm việc với đại diện Bamboo Airways Cargo và GTEL Logistics để xây dựng phương án khai thác.

Theo thông tin công bố trên website của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vừa có buổi làm việc với đại diện Bamboo Airways Cargo và GTEL Logistics nhằm thảo luận các phương án hợp tác khai thác Nhà ga hàng hóa Cát Bi. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thời điểm công trình dự kiến đi vào vận hành chính thức từ tháng 6/2026.

Tại buổi làm việc, các bên đã trình bày phương án phối hợp khai thác, tập trung vào tổ chức vận hành hiệu quả, kết nối mạng lưới vận tải đa phương thức và tối ưu hóa chuỗi logistics. Mục tiêu đặt ra là giúp nhà ga nhanh chóng phát huy công suất thiết kế, đảm bảo hiệu quả khai thác ngay khi đưa vào hoạt động.

Việc đề xuất hợp tác giữa các đơn vị được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác và tạo động lực phát triển cho logistics hàng không tại Hải Phòng cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Cảng HKQT Cát Bi trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực miền Bắc.

Trước giờ G, ACV làm việc với doanh nghiệp của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bàn phương án vận hành nhà ga 725 tỷ - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trước đó vào cuối năm 2024, ACV đã tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Cát Bi do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích hơn 86.000 m2 với tổng mức đầu tư khoảng gần 725 tỷ đồng. Công trình được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang thiết bị phục vụ mặt đất hiện đại, đáp ứng yêu cầu khai thác hàng hóa hàng không trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo thiết kế, nhà ga có công suất khai thác 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đồng thời được tích hợp các phương án dự phòng và định hướng phát triển dài hạn, cho phép mở rộng quy mô lên tới 250.000 tấn/năm trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.


Thế Anh

An ninh Tiền tệ

Bất động sản TPHCM "nóng lạnh thất thường": Không tồn kho nhưng vẫn "đóng băng ngầm"?

Bất động sản TPHCM “nóng lạnh thất thường”: Không tồn kho nhưng vẫn “đóng băng ngầm”? Nổi bật

Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi công cây cầu 13.200 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM

Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi công cây cầu 13.200 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM Nổi bật

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Chu Đăng Khoa bị bắt trong vụ án sừng tê giác

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Chu Đăng Khoa bị bắt trong vụ án sừng tê giác

Nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán, có gì đáng chú ý?

Nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán, có gì đáng chú ý?

Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD có diễn biến mới

Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD có diễn biến mới

Xây 8 khu tái định cư phục vụ hơn 1.120 hộ dân tái định cư dự án Vành đai 4

Xây 8 khu tái định cư phục vụ hơn 1.120 hộ dân tái định cư dự án Vành đai 4

