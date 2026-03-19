ACV làm việc với doanh nghiệp của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bàn chuyện quan trọng

Theo thông tin công bố trên website của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vừa có buổi làm việc với đại diện Bamboo Airways Cargo và GTEL Logistics nhằm thảo luận các phương án hợp tác khai thác Nhà ga hàng hóa Cát Bi. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thời điểm công trình dự kiến đi vào vận hành chính thức từ tháng 6/2026.

Tại buổi làm việc, các bên đã trình bày phương án phối hợp khai thác, tập trung vào tổ chức vận hành hiệu quả, kết nối mạng lưới vận tải đa phương thức và tối ưu hóa chuỗi logistics. Mục tiêu đặt ra là giúp nhà ga nhanh chóng phát huy công suất thiết kế, đảm bảo hiệu quả khai thác ngay khi đưa vào hoạt động.

Việc đề xuất hợp tác giữa các đơn vị được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác và tạo động lực phát triển cho logistics hàng không tại Hải Phòng cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Cảng HKQT Cát Bi trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực miền Bắc.

Trước đó vào cuối năm 2024, ACV đã tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Cát Bi do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích hơn 86.000 m2 với tổng mức đầu tư khoảng gần 725 tỷ đồng. Công trình được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang thiết bị phục vụ mặt đất hiện đại, đáp ứng yêu cầu khai thác hàng hóa hàng không trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo thiết kế, nhà ga có công suất khai thác 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đồng thời được tích hợp các phương án dự phòng và định hướng phát triển dài hạn, cho phép mở rộng quy mô lên tới 250.000 tấn/năm trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.



