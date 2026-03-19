Đồng Nai chi 10.000 tỷ đồng để thu hồi 443ha đất, tái định cư cho hơn 1.100 hộ dân dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương để nghe báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai 4 - TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đường vành đai 4 - TP.HCM qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 46km, tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng. Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm: Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; Dự án Thành phần 2-2, xây dựng tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bản đồ tuyến vành đai 4 - TP.HCM đoạn qua Trảng Bom.

Ngày 16/3, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án Thành phần 1-2. Theo đó, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh là hơn 443ha, tổng số hộ dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự kiến đến ngày 20/3 tới, đơn vị sẽ thực hiện bàn giao tờ bản đồ và mốc ranh thu hồi đất trên địa bàn 9 xã có dự án đi qua cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Đối với Dự án Thành phần 2-2, theo dự kiến, trước ngày 7/4 tới, sẽ trình thẩm định dự án.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, đối với dự án này, mục tiêu đặt ra đến cuối tháng 6/2026, các đơn vị liên quan phải hoàn thành 70% diện tích mặt bằng để khởi công dự án. Đến tháng 9/2026, hoàn thành bàn giao 90% diện tích mặt bằng và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cho biết: Dự án Đường vành đai 4 - TP. là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua nghị quyết áp dụng cơ chế đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Do đó, quá trình triển khai các công việc, các đơn vị liên quan cũng phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, phải tăng tốc thực hiện để đến tháng 6/2026, bàn giao mặt bằng để khởi công dự án.

"Trong tháng 6, phải khởi công xây dựng hạng mục đường gom Dự án Thành phần 1-2" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tiến độ dự án. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ để triển khai các công việc, tránh tình trạng "mạnh ai nấy chạy" làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.