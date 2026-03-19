Việt Nam sở hữu tổ hợp triển lãm rộng 900.000m2 lớn nhất Đông Nam Á, lập kỷ lục chưa từng có: Huy động 24.000 tấn thép, 1.000 người làm việc xuyên suốt 300 ngày đêm

19-03-2026 - 13:40 PM | Bất động sản

Công trình Trung tâm Triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Ngày 19/8/2025, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội chính thức khánh thành. Công trình này trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Đây không chỉ tạo dựng một không gian tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế mà còn góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ triển lãm toàn cầu.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được xây dựng trên khu đất rộng hơn 900.000m2, tại đường Trường Sa, xã Đông Hội và Xuân Canh, huyện Đông Anh (cũ), do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng.

Công trình có quy vốn hơn 7.000 tỷ đồng.

Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa.

Mái vòm thép nặng 24.000 tấn, đường kính 360 m, tương đương diện tích hơn 10 ha, xấp xỉ 14 sân bóng FIFA, chiều cao 56 m. Đây là công trình cấp I với hệ dầm mái dạng dome (mái vòm), che phủ bằng bạt có khẩu độ lớn.

Mái vòm thép nặng 24.000 tấn, xấp xỉ 14 sân bóng FIFA.

Đáng chú ý, toàn bộ kết cấu thép của mái vòm đều được sản xuất trong nước và do các kỹ sư Việt Nam trực tiếp thiết kế. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ và trình độ thi công các công trình quy mô lớn của ngành xây dựng Việt Nam.

Không gian bên trong có diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người.

Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m2; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ…

Công trình được khởi công vào ngày 30/8/2024, bàn giao mặt bằng vào ngày 27/06/2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Trong suốt 300 ngày đêm, hơn 1.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Quá trình thi công mái vòm được kiểm soát nghiêm ngặt bằng công nghệ quét laser 3D, đồng thời toàn bộ hệ thống ốc vít đều được siết hai lần để đảm bảo độ an toàn và chính xác tuyệt đối.

Tại lễ khánh thành công trình, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ, tọa lạc tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, mang kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy, huyền linh gắn với truyền thuyết Cổ Loa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Ngọc Lan

Liên danh Sun Group sắp làm đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai: Vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ, rộng 290 ha và tứ bề giáp sông

Sau nửa năm khởi công dự án "khủng" có tháp tài chính 108 tầng, doanh nghiệp của Madame Nga bất ngờ có động thái mới tại tỉnh giáp Hà Nội

Xuất hiện thông tin 'di dời 860.000 dân ra khỏi nội đô': GĐ Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội lên tiếng

13:36 , 19/03/2026
Chung cư ở TPHCM "bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng": Chủ đầu tư khẳng định chỗ đó là của mình!

13:35 , 19/03/2026
6 yếu tố tạo nên giá trị thật Sunshine Bay Retreat Vung Tau

13:30 , 19/03/2026
Làn sóng cư dân toàn cầu và dòng tiền ồ ạt đổ về “Tân thủ phủ” Đà Nẵng

13:30 , 19/03/2026

