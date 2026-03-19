Làn sóng cư dân toàn cầu và dòng tiền ồ ạt đổ về “Tân thủ phủ” Đà Nẵng

Sức hút mãnh liệt đối với cộng đồng "Công dân toàn cầu"

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng nổi lên như một thiên đường dành cho giới chuyên gia quốc tế và cộng đồng làm việc từ xa (Digital Nomads). Họ đến đây không chỉ để du lịch ngắn ngày mà để định cư lâu dài, bởi Đà Nẵng hội tụ đủ mọi yếu tố: chi phí sinh hoạt hợp lý, bãi biển tuyệt đẹp, không khí trong lành, hạ tầng viễn thông xuất sắc và kết nối quốc tế thuận tiện.

Tuy nhiên, khi các khu vực trung tâm cũ (như Hải Châu, Thanh Khê, hay Mỹ Khê) dần trở nên chật chội, giới tinh hoa quốc tế bắt đầu tìm kiếm những không gian sống mới: Đủ sinh thái để nghỉ dưỡng, đủ tĩnh lặng để làm việc, nhưng phải chuẩn quốc tế về tiện ích. Và Nam Đà Nẵng chính là lời giải hoàn hảo.

Nắm giữ "Yết hầu" của dải lụa kinh tế Bắc - Nam

Cuối tháng 2/2026, Đà Nẵng chính thức khai tử mô hình "đơn cực" để chuyển sang "3 cụm động lực" phát triển. Đáng kinh ngạc là có tới 2/3 cụm động lực này được đặt trọn vẹn tại phía Nam và vùng lân cận.

Các khu vực quanh khu đô thị FPT và dọc sông Cổ Cò đang chứng kiến giá bất động sản nóng lên từng giờ.

Nhìn trên sa bàn, khu vực Nam Đà Nẵng (Ngũ Hành Sơn - ven sông Cổ Cò) chính là lõi trung tâm giao thoa, kết nối trực tiếp từ trái tim Đà Nẵng thẳng tiến vào di sản phố cổ Hội An. Nắm giữ bất động sản tại đây chính là nắm giữ "yết hầu" trên trục giao thương sầm uất nhất miền Trung.

Cú hích hạ tầng chục ngàn tỷ: Phá vỡ mọi "điểm nghẽn"

Những quyết sách này, hành lang giao thông phía Nam không chỉ là tuyến kết nối mà còn là động lực hình thành các đô thị vệ tinh hiện đại, nơi giá trị bất động sản được nâng tầm nhờ khả năng tiếp cận và tiện ích đồng bộ.

Điều khiến giới đầu tư an tâm nhất chính là sự cam kết bằng dòng tiền ngân sách thực tế từ chính quyền. Quyết định ngày 16/3/2026 của UBND TP. Đà Nẵng đã gỡ bỏ hoàn toàn rào cản tâm lý khi phê duyệt cụm nút giao thông nghìn tỷ (Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - cầu Hòa Xuân) với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, triển khai ngay giai đoạn 2026 - 2029.

Với hầm chui hiện đại và liên cầu Hòa Xuân, "điểm đen" kẹt xe lớn nhất cửa ngõ phía Nam sẽ bị xóa sổ. Sự thông suốt này kết hợp cùng chuỗi đô thị TOD triển khai từ năm 2027 đang tạo ra một lực đẩy khổng lồ, "trải thảm đỏ" đón dòng cư dân thượng lưu và chuyên gia quốc tế.

Khu thương mại tự do & Bến đỗ hoàn hảo cho giới tinh hoa

Đà Nẵng đang được chọn làm bệ phóng cho Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, dự kiến thu hút hàng tỷ USD vốn FDI theo quy hoạch 2026 - 2030. Khi dòng vốn quốc tế đổ về, nó sẽ kéo theo hàng chục ngàn chuyên gia, trí thức và quản lý cấp cao nước ngoài. Nhóm khách hàng này mang theo tiêu chuẩn sống vô cùng khắt khe. Họ cần một môi trường sống đồng bộ, thiết kế theo chuẩn người Châu Âu hệ sinh thái tiện ích chất lượng cao nơi có những căn hộ hạng sang thế hệ mới đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc tĩnh tại và tận hưởng xa hoa.

Khu phức hợp căn hộ hạng sang thế hệ mới Regal Complex được kỳ vọng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc và tận hưởng tại khu vực Nam Đà Nẵng.

Thống kê tháng 1/2026 cho thấy doanh thu BĐS Đà Nẵng tăng vọt 45,3%, trong đó 70% là nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn, với 50% là các tay chơi "săn lõi đô thị" đến từ miền Bắc. Họ nhìn thấy ở Nam Đà Nẵng hình bóng của một Thủ Thiêm (TP.HCM) hay Mỹ Đình (Hà Nội) của 10 năm trước đang ở ngay "chân sóng".

Sự hội tụ giữa hạ tầng nghìn tỷ, quy hoạch trung tâm tài chính và làn sóng đổ bộ của công dân toàn cầu đang thiết lập lại mặt bằng giá trị tại Tân thủ phủ này. Nắm bắt cơ hội lúc này không chỉ là sự nhạy bén, mà là chiến lược tích sản của những nhà đầu tư có tầm nhìn vượt thời đại.