Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 loại cây "hút" tài lộc và may mắn, rất nên trồng trong nhà

19-03-2026 - 12:22 PM | Bất động sản

Không cần vật phẩm đắt tiền, chỉ vài chậu cây đặt đúng chỗ cũng giúp không gian thêm sinh khí, mang lại may mắn và tài lộc, tiếc là nhiều người chưa biết tận dụng.

Không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát, nhiều loại cây cảnh còn được xem là "trợ thủ phong thủy", góp phần thu hút tài lộc và năng lượng tích cực. Đáng chú ý, có những loại cây không quá xa lạ tại Việt Nam nhưng lại mang ý nghĩa tốt lành, phù hợp để đặt trong nhà. Dưới đây là 3 loại điển hình.

Cây thiên điểu

Thiên điểu là loại cây có lá lớn, xanh bóng, tạo cảm giác tươi mát và tràn đầy sức sống. Dáng cây vươn thẳng, mạnh mẽ khiến không gian trở nên sang trọng và có điểm nhấn rõ rệt.

Trong phong thủy, thiên điểu được xem là biểu tượng của may mắn, trường thọ và sự thăng tiến. Dáng cây hướng lên cao tượng trưng cho tinh thần không ngừng vươn lên, giúp gia chủ thêm động lực trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, loài cây này còn gắn với ý nghĩa về sự bền bỉ, niềm tin và những mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố phong thủy, thiên điểu còn mang lại giá trị thẩm mỹ cao, giúp không gian trở nên thoáng đãng và có chiều sâu hơn. Những tán lá lớn tạo cảm giác "xanh hóa" căn phòng, giúp tinh thần thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, từ đó góp phần cải thiện chất lượng sống.

3 loại cây "hút" tài lộc và may mắn, rất nên trồng trong nhà - Ảnh 1.

Cách chăm sóc cây thiên điểu.

Cây bàng Singapore

Bàng Singapore nổi bật với những chiếc lá to, dày, xanh quanh năm, tạo cảm giác đầy đặn và sung túc. Đây là loại cây rất được ưa chuộng trong trang trí nội thất hiện đại.

Theo quan niệm phong thủy, bàng Singapore tượng trưng cho sự thịnh vượng, đủ đầy và phát triển bền vững. Những tán lá rộng vươn ra như hình ảnh "đón lộc", mang lại tài khí và may mắn cho gia chủ. Đồng thời, dáng cây thẳng đứng còn thể hiện ý chí vươn lên, phù hợp với người đang theo đuổi sự nghiệp.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, bàng Singapore còn được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Những tán lá lớn giúp hấp thụ bụi mịn, giảm bớt cảm giác ngột ngạt trong không gian kín, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho thị giác. Việc đặt một chậu cây trong phòng khách hay nơi làm việc cũng giúp giảm căng thẳng, tăng sự tập trung và hiệu quả công việc.

3 loại cây "hút" tài lộc và may mắn, rất nên trồng trong nhà - Ảnh 2.

Cây hồng môn

Hồng môn là loại cây có hoa màu đỏ nổi bật, hình dáng giống trái tim, tạo cảm giác ấm áp và sinh động cho không gian. Cây thường được trồng trong chậu nhỏ, phù hợp đặt bàn làm việc hoặc phòng khách.

Về phong thủy, hồng môn được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Màu đỏ của hoa đại diện cho năng lượng tích cực, giúp kích hoạt vận khí tốt và hỗ trợ công việc thuận lợi. Ngoài ra, hình dáng lá và hoa còn mang ý nghĩa về sự gắn kết và tình cảm bền chặt.

Không gian có sự xuất hiện của hồng môn thường trở nên ấm cúng và giàu sức sống hơn. Màu sắc tươi sáng của cây có thể giúp cải thiện tâm trạng, đặc biệt trong những ngày làm việc căng thẳng. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn đặt hồng môn ở bàn làm việc hoặc khu vực sinh hoạt chung.

3 loại cây "hút" tài lộc và may mắn, rất nên trồng trong nhà - Ảnh 3.

Việc lựa chọn cây xanh trong nhà không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa phong thủy và tinh thần. Một chậu cây đặt đúng vị trí không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần tạo nên cảm giác cân bằng, dễ chịu và tích cực trong cuộc sống hàng ngày.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Lam Chi

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Nhà đẹp, cây

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên