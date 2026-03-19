Ấn định thời gian xét xử vụ án liên quan khu 'đất vàng' 39-39B Bến Vân Đồn

TAND TPHCM đã ban hành quyết định đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan ra xét xử sơ thẩm.

Theo quyết định, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 10/4. HĐXX do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa và thẩm phán Vũ Hoài Nam.

Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa gồm các Kiểm sát viên: Lê Hữu Ngọc, Hà Đức Nghiệp, Nguyễn Huy Khánh, Trần Thị Liên và Lê Thị Tuyết Mai.

HĐXX xác định bị hại của vụ án là đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và đã triệu tập đại diện tập đoàn tham gia phiên tòa.

HĐXX cũng quyết định triệu tập UBND TPHCM, UBND quận 4 (cũ), Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đồng Nai, Sở Tài chính TPHCM, Cục thuế tỉnh Gia Lai, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP An Bình, 2 chi nhánh tại Hà Nội của BIDV và 82 công ty, cá nhân là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan tham gia phiên tòa.

Cũng tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cho biết có 5/22 bị cáo đang bị bắt tạm giam.

Bị cáo Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty CP Việt Tín, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á) bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị truy tố 2 tội "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các bị cáo còn lại bị truy tố 1 hoặc 2 trong số các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu) được ông Lê Quang Thung thỏa thuận, thống nhất về việc Tập đoàn Cao su sẽ chuyển nhượng cho ông Lê Y Linh (nguyên Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoa Sen Vàng) và ông Đặng Phước Dừa.

Hai bên thỏa thuận: Hai ông Linh và Dừa thành lập Công ty Phú Việt Tín, chuyển nhượng vốn góp nhưng bản chất là chuyển nhượng 99% giá trị khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá. Ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín; đề nghị UBND TPHCM thu hồi, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án nhưng sau đó chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, tạo điều kiện cho công ty của Linh, Dừa nắm quyền chi phối Công ty Phú Việt Tín.

Trong thời gian chờ nghỉ hưu, ông Thung nhờ ông Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) tiếp tục tạo điều kiện cho Linh, Dừa được nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định giá, đấu giá. Ông Thung bị cáo buộc đã nhận 3 triệu USD (nhưng mới nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD).

Đến cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Như Loan bắt đầu thâu tóm khu ' đất vàng ' thông qua việc mua bán vốn góp tại doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Phú Việt Tín. Bà Loan đại diện Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng hứa chuyển nhượng, đặt cọc, sau đó thâu tóm 100% vốn góp từ các nhóm cổ đông và hai doanh nghiệp nhà nước là Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa với tổng giá vốn khoảng 460,9 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất nộp thay).

Tuy nhiên, trước khi chính thức hoàn tất thủ tục sở hữu 100% vốn góp, tháng 9/2014, bà Loan đã ký thỏa thuận chuyển nhượng lại dự án cho đối tác khác.

Đến tháng 11/2014, việc chuyển nhượng 100% vốn tại Phú Việt Tín cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng và Công ty CP Biệt thự Thành phố được thực hiện với tổng giá trị thanh toán hơn 846 tỷ đồng.

Bà Loan và các đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Bà Loan hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng. Ông Thung bị cáo buộc gây thất thoát cho nhà nước số tiền 542 tỷ đồng…