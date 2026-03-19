Liên danh Sun Group sắp làm đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai: Vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ, rộng 290 ha và tứ bề giáp sông

19-03-2026 - 07:22 AM | Bất động sản

Tỉnh này có GRDP đạt hơn 609.100 tỷ đồng, chỉ xếp sau 3 thành phố tại Việt Nam là TP. HCM, TP. Hà Nội và TP. Hải Phòng.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hiệp Hòa tại phường Trấn Biên.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 290 ha, nằm trên cù lao Hiệp Hòa (Cù lao Phố) – quỹ đất đặc biệt khi được bao bọc bởi hệ thống sông Đồng Nai và nằm cận kề trung tâm TP Biên Hòa cũ. Dự án sở hữu vị trí “tứ bề giáp thủy”, với phía Tây Bắc và phía Đông giáp sông Cái, phía Nam giáp sông Đồng Nai, các mặt còn lại tiếp giáp khu dân cư hiện hữu.

Về quy mô phát triển, đất ở chiếm khoảng 68 ha, tương đương hơn 23% tổng diện tích, với dân số dự kiến gần 27.500 người. Cơ cấu sản phẩm được phân bổ đa dạng, gồm gần 24 ha nhà liên kế, hơn 16 ha biệt thự, khoảng 7 ha chung cư cao tối đa 15 tầng. Bên cạnh đó là 12 ha nhà ở xã hội và khoảng 8,6 ha nhà ở tái định cư, tương ứng 954 lô. Phần diện tích còn lại dành cho hạ tầng xã hội, thương mại – dịch vụ, du lịch, cây xanh, giao thông và mặt nước.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị hiện đại, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó, các khu nhà ở thấp tầng cao 3–6 tầng (nhà phố, biệt thự) sẽ đan xen với các công trình cao tầng từ 5–15 tầng (chung cư, nhà ở xã hội, tái định cư), cùng hệ thống tiện ích gồm thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế và mạng lưới công viên cây xanh.

Đồ án cũng nhấn mạnh yếu tố cảnh quan, hướng tới hình thành không gian đô thị hài hòa với hệ sinh thái sông nước đặc trưng của cù lao Hiệp Hòa. Qua đó, dự án kỳ vọng góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Đồng Nai giao các đơn vị liên quan công bố công khai quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 9/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện dự án, gồm: CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group); Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc; Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long; CTCP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời và Công ty TNHH Đầu tư Biển đẹp Phú Quốc. Đây là liên danh duy nhất đăng ký sau hai lần dự án không thu hút được nhà đầu tư tham gia.

Theo phê duyệt, Khu đô thị Hiệp Hòa có tổng mức đầu tư hơn 72.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của liên danh nhà đầu tư khoảng 10.800 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính khoảng 16.700 tỷ đồng.

Dự án được triển khai theo 6 giai đoạn, trong vòng 12 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư (2023 - 2035). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, theo quy định của Luật Đầu tư.


PV

antt.nguoiduatin.vn

