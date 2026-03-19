Tỉnh rộng nhất Việt Nam thu hồi gần 145 ha đất dự án sân bay Phan Thiết từ Rạng Đông: Dự án sẽ được Sun Group khởi công ngay tháng sau

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định về việc giao diện tích đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần Rạng Đông tại phường Mũi Né cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp năm 2016 và điều chỉnh cùng năm đối với Rạng Đông ở hạng mục hàng không dân dụng, triển khai theo hình thức BOT, sẽ chấm dứt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng được giao chủ trì hoàn tất thủ tục bàn giao đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp và xử lý theo quy định. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Động thái này diễn ra khi dự án sân bay Phan Thiết được tái khởi động với nhà đầu tư mới. Trước đó, tháng 12/2025, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng với quy mô 74,6 ha, tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đầu tháng 3 năm nay, Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thành viên Sun Group) được lựa chọn thực hiện dự án. Dự án triển khai theo hình thức đấu thầu, thời hạn hoạt động 50 năm; nhà đầu tư phải góp tối thiểu 15% vốn, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp. Theo kế hoạch, sân bay Phan Thiết dự kiến khởi công hạng mục hàng không dân dụng vào dịp 30/4.

Cảng hàng không Phan Thiết được phê duyệt từ năm 2014 theo tiêu chuẩn cấp 4C, tổng mức đầu tư khoảng 1.693 tỷ đồng. Năm 2016, Bình Thuận ký hợp đồng với Rạng Đông để triển khai hạng mục hàng không dân dụng. Tuy nhiên, dự án kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quy hoạch điều chỉnh, sân bay được nâng cấp lên tiêu chuẩn 4E, nhà ga hành khách dự kiến rộng 16.000-18.000 m2, khai thác các chuyến bay nội địa thường lệ và quốc tế không thường lệ. Khi hoàn thành, công suất dự kiến đạt khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn đóng vai trò "hạt nhân" để kích hoạt kinh tế tại khu vực Phan Thiết nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Ngày 17/3, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) nhằm rà soát tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn, trong đó trọng tâm là hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết.

Tại cuộc họp, Sun Group cho biết đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công hạng mục dân dụng vào ngày 30/4 tới, đồng thời cam kết đưa công trình vào khai thác trong năm 2027.



