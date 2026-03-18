Tổng Bí thư lưu ý tập trung điều tra sai phạm liên quan dự án sân bay Long Thành

Đã phát hiện, khởi tố, điều tra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Thông tin kết quả cuộc họp, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã cố gắng duy trì quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, kết quả lớn đầu tiên, là đã khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Nhiều đề án, nghị quyết quan trọng đang được xây dựng, hoàn thiện và khẩn trương trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV tới đây.

Ông Dũng thông tin, Tổng Bí thư nêu rõ, các chương trình, đề án này thể hiện một thông điệp mạnh mẽ của Đảng về phát triển đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết, Tổng Bí thư đánh giá, trong 3 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được xử lý theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo, trong đó có 7 vụ án trọng điểm được xét xử sơ thẩm trước Đại hội XIV của Đảng theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

“Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã phát hiện, khởi tố, điều tra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến lĩnh vực môi trường và về triển khai các công trình, dự án quốc gia; khẳng định rõ quyết tâm duy trì kỷ luật, kỷ cương chúng ta đã thiết lập trong thời gian vừa qua, đồng thời mang tính cảnh báo cả ngành, cả lĩnh vực, cả vùng và các địa phương”, ông Dũng nêu.

Không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trước mắt là trong Quý 2 năm 2026, ông Dũng cho biết, Tổng Bí thư yêu cầu phải quán triệt tinh thần kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn. Tinh thần chung Tổng Bí thư yêu cầu là phải nói ít làm nhiều, làm đến cùng để mọi việc đều có kết quả cụ thể và sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có chuyển biến rõ ràng, thực chất để nhân dân thấy, nhân dân tin và nhân dân ủng hộ, đồng hành.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu, Tổng Bí thư nhấn mạnh 6 nhiệm vụ cụ thể. Đầu tiên, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Văn kiện và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

Vấn đề này, trọng tâm gồm 3 nội dung:

Hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với chương trình hành động để triển khai ngay sau khi Hội nghị Trung ương 2 thông qua; khẳng định rõ thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tổng Bí thư lưu ý, không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ chỉ đạo sớm hoàn thành trình Quốc hội khóa XVI ban hành Nghị quyết đặc thù về thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan đến kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm vừa xử lý nghiêm minh nhưng khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

Cùng với đó, phải đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật, các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 2, theo ông Dũng, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp cơ sở. Chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa, tiến hành giám sát ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành, phát hiện nguy cơ trước khi phát hiện sai phạm.

“Tổng Bí thư lưu ý, qua vụ việc xảy ra tại ACV cho thấy các sai phạm cũ vẫn tái diễn nếu không có cơ chế phòng ngừa hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng nhiệm vụ được giao tiến hành giám sát hoạt động của các cơ quan, địa phương sau vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ. Tổng Bí thư yêu cầu phải hoàn thành và báo cáo kết quả tự giám sát về Ban Chỉ đạo trong quý III năm 2026; giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẩn trương hoàn thiện cơ chế giám sát ở cấp cơ sở, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cấp xã”, ông Dũng nói.

Ông Dũng thông tin, nhiệm vụ trọng tâm thứ 3, Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phấn đấu trong năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án, kết thúc xác minh 11 vụ việc. Riêng trong quý II năm 2026, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 4 vụ án, hoàn thành xét xử phúc thẩm 9 vụ án và kết thúc xác minh 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

“Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; liên quan đến dự án sân bay Long Thành ; đất đai, tài chính, ngân hàng để tiếp tục cảnh tỉnh, cảnh báo mạnh mẽ, không để sai phạm lặp đi lặp lại”, ông Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, nhiệm vụ trọng tâm thứ tư, Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư yêu cầu phải triển khai toàn diện công tác phòng, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm, Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính để cắt giảm hoặc phân cấp thực hiện, nhất là các thủ tục ở các bộ, ngành Trung ương. Đẩy nhanh hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối liên thông để thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử, hạn chế tiếp xúc và hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 6, Tổng Bí thư yêu cầu kiện toàn và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường phân cấp, giao quyền cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo đúng phương châm: địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chức năng của Trung ương tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để thực hiện.