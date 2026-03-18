Hà Nội: Cột điện bất ngờ đổ chắn ngang đường La Thành

18-03-2026 - 18:20 PM | Bất động sản

Chiều 18/3, cột điện trên đường La Thành (Giảng Võ, Hà Nội) bất ngờ đổ chắn ngang đường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Hà Nội: Cột điện bất ngờ đổ chắn ngang đường La Thành- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tung Tran

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực gần ngõ 491 đường La Thành (phường Giảng Võ, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột điện ven đường bất ngờ đổ chắn ngang lòng đường . May mắn, vụ việc không gây thương vong. Tuy nhiên, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý, di dời cột điện khỏi hiện trường

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

