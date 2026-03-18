Vụ “Mr Pips”: Lập công ty đứng tên hộ để mua bán bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, dòng tiền hàng chục tỷ được “hợp thức hóa” ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter; SN 1990, Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Liên quan vụ án, các bị can Phó Đức Thắng (bố Nam), Lê Thị Liễu (mẹ Nam) cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm (bạn gái Nam) bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Theo kết quả điều tra, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, từ tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Các pháp nhân này được sử dụng để thực hiện hoạt động mua bán bất động sản tại TP.HCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Ngoài ra, Tâm cùng bố mẹ Nam còn trực tiếp đứng tên sở hữu nhiều bất động sản, chủ yếu là các căn hộ cao cấp tại TP.HCM và Hà Nội.

Đáng chú ý, ngày 31/10/2024, sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ, lo ngại tài sản trong các tài khoản bị phong tỏa, bố mẹ Nam đã đồng loạt rút tiền mặt với quy mô lớn để chuyển đổi và tẩu tán.

Cụ thể, bị can Phó Đức Thắng đã rút tổng cộng 30 tỷ đồng từ hai sổ tiết kiệm tại Techcombank; tiếp tục rút 20 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và 15 tỷ đồng từ một sổ tiết kiệm khác. Cùng ngày, ông Thắng rút thêm 30 tỷ đồng tại Vietcombank và 20 tỷ đồng tại MBBank.

Sau khi rút tiền, ông Thắng đã phân tán số tiền này cho nhiều cá nhân, gồm: gửi cháu ruột Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng; đưa một nhân viên từng làm việc tại CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) 20 tỷ đồng; và đưa cho em đồng hao 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị can Lê Thị Liễu cũng rút 60 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Sau đó, bà sử dụng một phần tiền để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Toàn bộ số tiền, ngoại tệ và vàng được bà Liễu cùng tài sản có sẵn trong nhà đóng vào 2 balo và 1 vali khóa mã. Trong đó, chiếc vali chứa 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC được gửi tại nhà cháu ruột bên chồng.

Hai balo còn lại chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD được gửi cho một người cháu khác. Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ cùng ra ngân hàng mở 2 sổ tiết kiệm đứng tên cụ, với tổng số tiền 15 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, dì ruột Nam) cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”. Cơ quan điều tra xác định bà Thủy đã giúp Nam mua 3 bất động sản với tổng giá trị 36 tỷ đồng, đồng thời kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế nhằm trốn 284 triệu đồng tiền thuế.

Một người họ hàng khác là Phó Đức Tuấn bị cáo buộc tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, do dù biết Nam đã bị bắt nhưng vẫn hỗ trợ che giấu số tiền 7 tỷ đồng.



