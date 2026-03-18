Vinaconex (VCG) “lệch sóng” giữa cơn sốt xây dựng: Vì sao tụt lại phía sau CTD, CII, HHV?

Theo báo cáo ngành công bố ngày 17/03/2026 của Chứng khoán MB (MBS), các doanh nghiệp xây dựng đang bước vào chu kỳ thuận lợi nhờ hai động lực chính: giải ngân đầu tư công tăng tốc và sự phục hồi của thị trường bất động sản.

Ngay trong quý I/2026, kết quả kinh doanh toàn ngành được dự báo tăng trưởng tích cực khi doanh thu cải thiện và biên lợi nhuận ổn định hơn. Nổi bật trong nhóm này là Coteccons (CTD) với lợi nhuận ròng ước đạt khoảng 120 tỷ đồng, tăng tới 111% so với cùng kỳ. CII thậm chí có thể ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 233%.

Trong khi đó, Đèo Cả (HHV) và Vinaconex (VCG) có phần khiêm tốn hơn, với mức tăng lần lượt khoảng 13% và 21%.

Điểm đáng chú ý của chu kỳ này không chỉ nằm ở tăng trưởng, mà còn ở sự phân hóa ngày càng rõ giữa các doanh nghiệp.

Một trong những yếu tố then chốt là backlog – giá trị hợp đồng chưa thực hiện, đóng vai trò “bộ đệm” cho doanh thu tương lai. Coteccons được dự báo tiếp tục mở rộng backlog mạnh mẽ nhờ trúng thầu nhiều dự án lớn, qua đó củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Ngược lại, backlog của Vinaconex chỉ tăng khoảng 7%, đạt mức 26.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhóm dẫn đầu.

Sự khác biệt này kéo theo triển vọng lợi nhuận cả năm 2026 cũng phân hóa mạnh. CTD được dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng khoảng 83%, CII tăng khoảng 70%, HHV tăng nhẹ khoảng 5%, trong khi VCG có thể giảm tới 56%.

Nguyên nhân chính khiến Vinaconex suy giảm là do không còn khoản lợi nhuận đột biến từ thoái vốn như năm trước, yếu tố từng đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh.

Từ góc nhìn định giá và triển vọng, MBS đưa ra khuyến nghị “khả quan” đối với CTD, CII và HHV nhờ động lực tăng trưởng rõ ràng cùng mức định giá hấp dẫn. Trong khi đó, VCG chỉ được xếp ở mức “trung lập”, với giá mục tiêu 26.400 đồng/cổ phiếu.

Theo đơn vị phân tích, dù doanh nghiệp vẫn hưởng lợi từ xu hướng đầu tư công và duy trì hoạt động ổn định, nhưng mức định giá hiện tại với P/B khoảng 1,2 lần đã phản ánh phần lớn kỳ vọng. Đồng thời, việc thiếu vắng nguồn thu bất thường khiến dư địa tăng trưởng trong năm 2026 trở nên hạn chế hơn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCG thời gian gần đây ghi nhận biến động mạnh cả về giá và thanh khoản. Trong các phiên giữa tháng 3/2026, thị giá dao động quanh vùng 22.000 – 23.600 đồng/cổ phiếu, có thời điểm tăng trần liên tiếp với khối lượng giao dịch lên tới hàng chục triệu đơn vị mỗi phiên.

Thanh khoản duy trì ở mức cao, với nhiều phiên giá trị giao dịch đạt hàng trăm đến gần 1.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn quan tâm đáng kể tới mã cổ phiếu này.

Song song đó, Vinaconex cũng đang triển khai tái cơ cấu danh mục đầu tư khi đăng ký bán hơn 10,5 triệu cổ phiếu của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (VIW), tương đương 18,16% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ hơn 98% xuống khoảng 80%.

Một diễn biến đáng chú ý khác là biến động ở cấp lãnh đạo khi hai nhân sự cấp cao của doanh nghiệp đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến sai phạm trong hoạt động đấu thầu. Thông tin này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường mà còn tạo thêm biến số đối với triển vọng ngắn hạn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành xây dựng bước vào giai đoạn thuận lợi, kỳ vọng tăng trưởng đang lan rộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng tận dụng tốt cơ hội. Vinaconex vẫn duy trì nền tảng hoạt động ổn định, nhưng thiếu động lực tăng trưởng đột phá so với các đối thủ, khiến cổ phiếu VCG hiện chưa nằm trong nhóm được đánh giá nổi bật dù thị trường chung đang khởi sắc.