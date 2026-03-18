Hưng Yên sắp có Khu kinh tế tự do 18 tỷ USD, quy mô 30.000ha, loạt dự án bất động sản chực chờ bùng

Mới đây, ngày 13/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thống nhất quyết nghị thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên để báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Theo đề án, Khu kinh tế tự do có diện tích hiện tại khoảng 30.583 ha, nghiên cứu mở rộng thêm 13.000 ha về phía Tây và thực hiện lấn biển phía Đông khoảng 17.000 ha, chia thành 3 vùng phát triển chức năng.

Khu kinh tế tự do Hưng Yên sẽ được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ cao, năng lượng mới và dịch vụ logistics (bao gồm cảng biển, sân bay, đô thị nghỉ dưỡng). Khu kinh tế được kỳ vọng thu hút các tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo không gian kinh tế vượt ra ngoài vùng truyền thống.

Theo tính toán, Đề án thành lập Khu kinh tế tự do có thể đóng góp thêm cho ngân sách tỉnh Hưng Yên khoảng 47.500 tỷ đồng vào năm 2030, khoảng 364.000 tỷ đồng vào năm 2040 và đến năm 2050 đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng.

Như vậy, Khu kinh tế tự do Hưng Yên cùng với 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.891ha sẽ tạo đà bứt phá cho kinh tế Hưng Yên trong giai đoạn tới. Trong đó, năm 2026, Hưng Yên tự tin đặt mục tiêu thành lập mới từ 5 - 8 khu công nghiệp, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-10,5%. Đây là con số đầy thách thức nhưng hoàn toàn có cơ sở khi quy mô nền kinh tế dự kiến đạt 360.000 tỷ đồng, với GRDP bình quân đầu người chạm mốc 110 triệu đồng.

Bên cạnh lực đẩy về công nghiệp, sự "cất cánh" của Hưng Yên năm 2026 được nâng đỡ bởi hệ thống hạ tầng khung đồng bộ và hiện đại. Các dự án giao thông liên vùng như Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cao tốc CT.08, và đặc biệt là tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ để mở ra những hành lang kinh tế mới. Sự kết nối giữa các cảng biển như cảng Diêm Điền với hệ thống giao thông bộ sẽ giúp Hưng Yên trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của khu vực.

Nhờ vị trí ngay cửa ngõ phía Đông Hà Nội, là thủ phủ công nghiệp phía Bắc cùng hệ thống hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, quốc lộ 5, vành đai 3.5 và vành đai 4, việc di chuyển từ Hưng Yên vào trung tâm Thủ đô ngày càng thuận tiện, tỉnh Hưng Yên đã thu hút nhiều "ông lớn" bất động sản đầu tư và xây dựng các khu đô thị với hàng loạt dự án về nhà ở quy mô lớn được khởi công.

Điển hình nhất tại khu vực Văn Giàn loạt "siêu đô thị" Vinhomes Ocean Park. Ecopark… tích hợp đa dạng sản phẩm cao tầng (chung cư) và thấp tầng (biệt thự, liền kề, shophouse) với hàng chục ngàn căn đã được đi vào sử dụng nhiều năm nay tạo thành một quần thể đô thị lớn ở phía Đông Hà Nội.

Đặc biệt, chỉ tính riêng năm 2025, khu vực huyện Văn Giang (cũ) có đến 5 khu đô thị, dự án mới được xây dựng và mở bán của các Tập đoàn bất động sản lớn. Cụ thể, tháng 11/2025, tại xã Nghĩa Trụ, Sunshine Group đã khởi công xây dựng khu đô thị Sunshine Legend City với hàng chục toà chung cư được mở bán. Ngay sau đó, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings với quy mô gần 200ha cũng vừa mở bán tại xã Văn Giang.

Cũng tại xã Văn Giang, Centerville của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư – Xây dựng Bách Giang - Bách Giang DCI có quy mô gần 50ha với dân số gần 20.000 người, vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng cũng được khởi công đầu năm 2025.

Tại khu vực trung tâm Mỹ Hào – Phố Nối, nơi được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" với hàng loạt khu công nghiệp lớn như Phố Nối A, Phố Nối B, Thăng Long và Yên Mỹ cũng đã đón thêm dự án Khu đô thị thương mại Legacy 89. Vị trí trung tâm ngay vòng xoay Mỹ Hào, dự án kết nối trực tiếp Đại lộ Kinh tế Bắc Nam, Quốc lộ 5, Vành đai 4 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển chỉ 30-45 phút về trung tâm Hà Nội.

Được biết, dự án được thiết kế theo phong cách đô thị Singapore trên diện tích gần 9,3 ha, bao gồm hơn 300 căn nhà liền kề shophouse, biệt thự song lập, 2 tòa chung cư cao tầng và trung tâm thương mại. Hệ thống tiện ích 50 hạng mục liên hoàn, nổi bật với công viên trung tâm rộng 1,7 ha, hồ cảnh quan Whispering Lake, vườn hoa Four Seasons, quảng trường sự kiện, đường dạo bộ ánh sáng, khu BBQ, sân thể thao đa năng, rạp chiếu phim ngoài trời và không gian xanh lớn.

Bất động sản Hưng Yên sẵn sàng bứt tốc mạnh mẽ khi hạ tầng liên tục được phát triển.

Sự phát triển mạnh mẽ của các dự án BĐS tại Hưng Yên là điều dễ hiểu khi quỹ đất Hà Nội ngày càng thu hẹp, bất động sản Hưng Yên có cơ hội lớn để đón dòng dân cư dịch chuyển từ Hà Nội. Đặc biệt, Khu kinh tế tự do tương lai sẽ thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, công nghệ hiện đại, đồng thời tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới, đẩy mạnh đô thị hóa và nâng cao thu nhập dân cư.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, với vị trí giáp ranh Hà Nội, hạ tầng giao thông ngày càng được phát triển. Bên cạnh các tuyến đường như cao tốc 5B, quốc lộ 5, kết nối giữa Hưng Yên và Thủ đô thời gian tới sẽ còn thuận tiện hơn nhờ tuyến vành đai 4, cầu Ngọc Hồi, chính điều này Hưng Yên trở thành tâm điểm thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội.

"Động lực mới cho du lịch Hưng Yên còn đến từ các dự án đầu tư quy mô lớn, trong đó nổi bật là dự án sân golf, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Tập đoàn Trump (Mỹ), dự án tuyến "Con đường kết nối di sản văn hóa dọc sông Hồng"…Điều này chính là nền tảng vững chắc cho sự bùng nổ nhu cầu nhà ở, dịch vụ và BĐS thương mại Hưng Yên trong thời gian tới", ông Đính khẳng định.

Ở góc nhìn quy hoạch, phía Đông Hà Nội theo KTS Nguyễn Xuân Anh (Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia), Hưng Yên giữ địa lợi là cửa trước của Thủ đô, từ đó mở rộng ra toàn bộ tam giác châu thổ sông Hồng - nơi có dư địa lớn cho công nghiệp hóa. Đây cũng là nơi chiếm lĩnh cả 3 mũi hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội đi các tỉnh phía Nam.

"Khu vực phía Đông sẽ là khu vực lõi nội đô thứ 2 sẽ tạo thành tâm chấn, lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế tới các địa phương lân cận, trong đó có Hưng Yên", KTS Nguyễn Xuân Anh nhận định.