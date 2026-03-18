Loạt doanh nghiệp liên tiếp làm dự án tỷ USD

Hai “ông lớn” dẫn đầu

Sun Group là một trong những tập đoàn tư nhân nổi bật trong lĩnh vực du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Những công trình như hệ thống cáp treo lên đỉnh Fansipan, Cầu Vàng ở Đà Nẵng hay quần thể du lịch tại Núi Bà Đen… đã trở thành điểm nhấn trong ngành du lịch Việt Nam. Việc đầu tư tại các địa điểm nói trên, Sun Group đã có chiến lược kinh doanh thông minh là lựa chọn các điểm du lịch đã có sẵn lượng khách lớn trên cả nước.

Cầu Vàng ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, sau thành công bước đầu với ngành du lịch, Sun Group phải đối mặt với cuộc khủng hoảng COVID-19. Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng khách quốc tế năm 2020 giảm khoảng 79,5%; khách nội địa giảm 34,1%. Năm 2021, số lượng khách du lịch nội địa giảm 29% so với năm 2020 và giảm 53% so với năm 2019.

Đến năm 2022 - 2023, khi thị trường mới từng bước khôi phục sau đại dịch, Sun Group công bố đảm đương hàng chục dự án trọng điểm, quy mô lớn của quốc gia với tổng mức đầu tư lên đến cả triệu tỷ đồng và lột xác trở thành Thánh Gióng đảm đương hàng loạt dự án đại đô thị, hạ tầng quy mô hàng chục tỷ đô la.

Bảng danh mục 28 dự án của Sun Group.

Tương tự, Vingroup - Tập đoàn có hơn 30 năm kinh nghiệm cũng triển khai những khu đô thị rộng hàng trăm ha cũng rầm rộ triển khai hàng loạt dự án tỷ USD. Điển hình như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội quy mô 9.171 ha với vốn 925.000 tỷ đồng, dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh có diện tích 4.119 ha với 456.639 tỷ đồng, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ 2.870 ha với mức vốn 217.000 tỷ đồng, Khu đô thị Tây Bắc TP Bắc Ninh rộng 227 ha với 41.271 tỷ đồng, Khu đô thị mới Cam Lâm có diện tích 10.357 ha với 285.267 tỷ đồng…

Ngoài 2 “ông trùm” trên, cũng có một vài doanh nghiệp khác đang dồn lực làm những dự án để đời. Cụ thể, Tập đoàn BRG làm dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội rộng 270 ha với 94.000 tỷ đồng, Tập đoàn Kinh Bắc làm dự án Khu phức hợp Khoái Châu Kinh Bắc có quy mô 1.000 ha với vốn đầu tư 39.800 tỷ đồng… Gần đây nhất là Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất UBND TPHCM cho phép nghiên cứu đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông theo phương thức PPP - hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 94.000 tỷ đồng.

Cần vốn khủng

Theo thống kê của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&I Ratings, năm 2025 đánh dấu cuộc đua xây đại đô thị ở cả ba miền. Theo đó, Việt Nam có 27 đại đô thị quy mô hàng trăm đến hàng nghìn ha gia nhập thị trường, với quy mô vốn khoảng 115 tỷ USD (tương đương hơn 3 triệu tỷ đồng). Danh sách này gộp cả các dự án mới khởi công, đang triển khai và mới được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic (khu B) của TP.Hà Nội

Ở Miền Bắc có 9 đại dự án, tập trung ở khu vực Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh. Miền Trung góp 8 dự án trong danh mục. Miền Nam có 10 đại dự án ra mắt trong năm qua, một nửa trong số này mới ở giai đoạn được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thống kê của S&I Ratings cho thấy, cuộc đua xây đại đô thị được dẫn dắt bởi Vingroup và Sun Group khi hai đơn vị chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư của 27 siêu dự án. Hiện, Vingroup là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất với tổng tài sản vượt 1,1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Quy mô tài sản lớn cùng với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán giúp Vingroup có nhiều lợi thế để huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và vốn quốc tế.

Còn với Sun Group, theo báo cáo tài chính công bố năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 848 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với năm trước. Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Sun Group vào khoảng 13.274 tỷ đồng.