Cushman & Wakefield: Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp

Tại sự kiện báo cáo thị trường mới nhất do Cushman & Wakefield tổ chức, đại diện đơn vị cho rằng, thị trường bất động sản của Việt Nam thể hiện sự gắn bó với chặng đường phát triển kinh tế một cách rõ nét.

Từ làn sóng cải cách mở cửa đầu tiên và xác lập quyền sử dụng đất tư nhân trong thập niên 1990 đến giai đoạn tăng tốc nhờ gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thời kỳ đa dạng hoá sau năm 2014 và gần đây là giai đoạn tái thiết lập thị trường cùng hoàn thiện thể chế, Việt Nam đã cho thấy khả năng hấp thụ các cú sốc lớn và tiếp tục tiến lên.

Theo Cushman & Wakefield, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thị trường bất động sản, đó là sự xuất hiện của nhiều siêu dự án quy mô hàng nghìn héc-ta, vốn đầu tư hàng tỷ USD.

Đơn vị cho rằng, sự chuyển đổi về kinh tế phải được thực hiện song song cùng phát triển đô thị và phát triển hạ tầng. Khi nền kinh tế phát triển theo hướng phức hợp hơn, giá trị gia tăng cao hơn, các đô thị không thể tiếp tục mở rộng theo hướng phân mảnh. Thay vào đó, quy hoạch cần hỗ trợ các khu đô thị tích hợp, tăng cường kết nối hạ tầng, hình thành các cụm việc làm, hệ sinh thái giáo dục, y tế, đồng thời kiến tạo môi trường sống tốt hơn.

Ông Anshul Jain - Tổng giám đốc thị trường Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi Cushman & Wakefield nhận định, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng dài hạn hấp dẫn nhất trong khu vực, bởi câu chuyện Việt Nam giờ đây không chỉ còn là tốc độ mở rộng, mà là chất lượng của quá trình mở rộng đó.

Từ góc độ khu vực, xu hướng ngày càng rõ ràng: quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và chiến lược kinh tế cần được gắn kết chặt chẽ hơn. Nếu sự đồng bộ này tiếp tục được duy trì, Việt Nam sẽ có vị thế đặc biệt thuận lợi để hình thành những đô thị có năng lực cạnh tranh cao hơn, những hành lang đô thị có sức hút đầu tư mạnh hơn và một nền tảng vững chắc hơn cho tăng trưởng bất động sản trong dài hạn.

Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, bài học quan trọng nhất từ các nghiên cứu điển hình về quy hoạch đô thị là quá trình đô thị hóa thành công chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc bổ sung nguồn cung nhà ở. Cốt lõi là phải tạo ra một logic đô thị hoàn chỉnh – nơi hạ tầng, việc làm, giáo dục, y tế, tiện ích công cộng và chất lượng sống cùng phát triển một cách đồng bộ.

Với dự địa quy hoạch lớn hơn, Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả hơn, nhưng điều đó đòi hỏi tư duy dài hạn, kỷ luật trong triển khai và một cách tiếp cận hướng tới kiến tạo các khu đô thị hoàn chỉnh, thay vì chỉ phát triển những công trình đơn lẻ.