Doanh nghiệp địa ốc của CEO Nguyễn Thái Bình lỗ 5 năm liên tiếp, nợ phải trả vượt 6.100 tỷ đồng

CTCP Tandoland (Tandoland) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2025, tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ và gánh nặng nợ vay ngày càng “phình to”.

Theo đó, năm 2025, Tandoland báo lỗ sau thuế 29,2 tỷ đồng. Dù mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với con số 114,4 tỷ đồng của năm 2024, nhưng vẫn nối dài chuỗi thua lỗ liên tiếp từ năm 2021 đến nay.

Trước đó, từ thời điểm công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính từ năm 2021, công ty này liên tục báo lỗ. Cụ thể, trong giai đoạn từ 2021 – 2024, công ty này báo lỗ sau thuế 10,4 tỷ đồng năm 2021, lỗ 7,8 tỷ đồng năm 2022, lỗ 24,6 tỷ đồng năm 2023 và lỗ kỷ lục 114,4 tỷ đông năm 2024.

Lũy kế sau 5 năm, tổng số lỗ của Tandoland đã vượt 190 tỷ đồng, bào mòn đáng kể nền tảng tài chính.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Tandoland giảm gần 30 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 1.160 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 29,2 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2025, tổng nợ phải trả của Tandoland tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên 6.135 tỷ đồng. Trong đó, Nợ vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.521 tỷ đồng, Nợ vay từ phát hành trái phiếu 92,5 tỷ đồng và Nợ phải trả khác là 2.490 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 4,3 lần hồi đầu năm, lên 5,29 lần vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính ngày càng cao.

Theo dữ liệu từ HNX, Tandoland hiện đang lưu hành 3 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu TDLCH2126001, lô trái phiếu TDLCH2126002 và lô trái phiếu TDLCH2226001, với tổng giá trị 185 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm, các lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 10/2021 đến tháng 03/2022, với kỳ hạn 4 – 5 năm, cả 3 lô trái phiếu trên đều có ngày đáo hạn vào ngày 15/10/2026.

Sau khi thực hiện mua lại trước hạn một phần của cả 3 lô trái phiếu kể trên, hiện khối lượng trái phiếu còn lưu hành của công ty là khoảng 92,5 tỷ đồng, sẽ đến kỳ đáo hạn toàn bộ vào ngày 15/10 tới đây.

Theo tìm hiểu được biết CTCP Tandoland được thành lập ngày 28/3/2017, với lĩnh vực hoạt động chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc (CEO) Nguyễn Thái Bình.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp bất động sản công nghiệp này là 800 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư và Xây dựng Tân Đô nắm 25% vốn; ông Trương Đình Vĩnh sở hữu 10% và CTCP Bất động sản Exim góp 440 tỷ đồng nắm giữ 55% cổ phần.

Tháng 2/2022, vốn điều lệ của Tandoland được điều chỉnh tăng lên mức 1.350 tỷ đồng.

Tandoland là chủ đầu tư Khu dân cư Mai Bá Hương (Dragon Eden) được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, với diện tích gần 150ha tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Năm 2022, Tandoland được chấp thuận làm nhà đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tandoland, với tổng vốn đầu tư 3.144 tỷ đồng. Dự án có quy mô 250ha thuộc địa bàn xã Lương Hoà, tỉnh Tây Ninh (kế bên dự án Khu dân cư Mai Bá Hương).