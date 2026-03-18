Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Novaland ‘khất nợ’ hơn 1.860 tỷ đồng gốc lãi trái phiếu

18-03-2026 - 11:10 AM | Bất động sản

Novaland chưa thể thanh toán hơn 1.862,7 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2224006 do chưa thu xếp được nguồn tiền, đồng thời đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư về phương án xử lý.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 16/3/2026, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 1.435 tỷ đồng tiền gốc và gần 427,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2224006.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên Nova Final Solution chưa thanh toán được số tiền nêu trên. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cho biết đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ trái phiếu nêu trên.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2224006 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/3/2022, kỳ hạn 2 năm.

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Novaland ‘khất nợ’ hơn 1.860 tỷ đồng gốc lãi trái phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Trong một diễn biến khác, mới đây Công ty Cổ phần Diamond Properties vừa đăng ký bán ra gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3/2026 đến ngày 10/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ gần 171,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,679% xuống còn 7,582% vốn tại Novaland.

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland, đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Trước đó, Diamond Properties cũng đã đăng ký bán ra số lượng cổ phiếu nêu trên trong khoảng thời gian từ 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026, tuy nhiên giao dịch không được thực hiện do thay đổi kế hoạch. Qua đó, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên sở hữu 171,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,679% vốn tại Novaland như hiện tại.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, ngày 19/3/2026 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 23/4/2026, địa điểm tổ chức và nội dung họp sẽ được công ty thông báo chi tiết tại thư mời họp.

Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên