Một công ty địa ốc kín tiếng bất ngờ “lột xác”: báo lãi hơn 2.000 tỷ đồng, “sạch” nợ trái phiếu

Theo thông tin vừa công bố, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai đã ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm tài chính 2025. Cụ thể, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 2.022 tỷ đồng, đảo chiều mạnh mẽ so với khoản lỗ 35,2 tỷ đồng trong năm 2024.

Trước đó, tình hình kinh doanh của công ty khá ảm đạm khi liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm. Năm 2022, doanh nghiệp lỗ 274 tỷ đồng, tiếp đó lỗ 310 tỷ đồng trong năm 2023. Việc ghi nhận lợi nhuận hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2025 đã chấm dứt chuỗi kinh doanh bết bát kéo dài.

Không chỉ cải thiện mạnh về lợi nhuận, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 4.041 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 2.500 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.541 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng dư nợ phải trả của doanh nghiệp giảm đáng kể. Cụ thể, đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả ở mức 6.131 tỷ đồng, giảm gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm 4.777 tỷ đồng, còn các khoản nợ phải trả khác là 1.354 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm tài chính 2025, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ gần 1.400 tỷ đồng trái phiếu, đưa dư nợ trái phiếu về 0 đồng trước khi kết thúc năm tài chính. Việc xử lý dứt điểm nghĩa vụ trái phiếu cũng giúp các chỉ số tài chính của công ty cải thiện rõ rệt. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 3,67 lần hồi đầu năm xuống còn 1,52 lần vào cuối năm.

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai được thành lập vào tháng 06/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tầng 7, tòa nhà văn phòng 361 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật hiện nay là Giám đốc Nguyễn Thành Long.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và ông Lương Phan Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT. Không lâu sau đó, công ty tăng vốn lên 250 tỷ đồng, gấp 12,5 lần so với ban đầu. Tháng 7/2018, ông Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành.

Đến tháng 10/2020, vốn điều lệ tiếp tục được nâng lên 600 tỷ đồng. Bước sang đầu năm 2025, doanh nghiệp tăng vốn mạnh lên 2.500 tỷ đồng.

Theo cơ cấu cổ đông công bố trước đó, Công ty TNHH Đầu tư Kim Phát Land nắm 13,5% vốn, Công ty TNHH Kinh doanh An Thái Land sở hữu 36%, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản M Home nắm 40%, còn ông Nguyễn Thành Long sở hữu 10,5% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2025, Đức Mai từng công bố Công ty TNHH Đầu tư Kim Phát Land là chủ sở hữu doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo cập nhật thay đổi đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào đầu năm 2026, Kim Phát Land không còn được ghi nhận là chủ sở hữu của công ty này.

Việc bất ngờ ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng cùng động thái xóa sạch dư nợ trái phiếu đang khiến cái tên Đức Mai trở thành một trong những doanh nghiệp địa ốc đáng chú ý dù trước đó khá kín tiếng trên thị trường bất động sản.