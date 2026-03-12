GIDEV trở thành tâm điểm thị trường bằng mô hình bất động sản tích hợp

Sự kiện ra mắt thu hút sự quan tâm lớn của thị trường

Sự kiện khai trương trụ sở và công bố định hướng chiến lược của GIDEV nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng bất động sản, khi quy tụ hơn 600 khách mời, bao gồm lãnh đạo các tập đoàn, Chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản như Khải Hoàn Land, Charm Group, Erasland, Đạt Gia, Gotec Land, Kim Oanh Group…, các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam, cùng hàng trăm đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu trên khắp cả nước, từ TP.HCM đến Hà Nội. Điều này cho thấy kỳ vọng lớn của thị trường đối với một thế hệ nhà tư vấn và phát triển dự án mới, có khả năng kết nối chiến lược – nâng cấp giá trị sản phẩm, dự án – và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh mang lại giá trị và trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh và chuyên nghiệp hóa.

Theo chia sẻ tại sự kiện, danh mục dự án mà GIDEV đang chuẩn bị triển khai trong năm đầu tiên bao gồm 14 dự án với hơn 17.000 sản phẩm, dự kiến đạt doanh số khoảng 90.000 tỷ đồng tại các thị trường trọng điểm như TP.HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của hàng trăm đơn vị phân phối tham dự sự kiện. Nhiều sàn giao dịch bày tỏ kỳ vọng rằng việc hợp tác với GIDEV sẽ giúp họ tiếp cận những dự án được hoạch định chiến lược rõ ràng, sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường và chính sách bán hàng minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cho toàn hệ thống phân phối.

Nhà sáng lập GIDEV – ông Trần Trường Sơn và dấu ấn từ những đại dự án

Uy tín của GIDEV được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm thực chiến của ông Trần Trường Sơn – Nhà sáng lập doanh nghiệp, cùng đội ngũ cộng sự đã có nhiều năm làm việc tại các tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và am hiểu sâu sắc thị trường phân phối.

Trong quá trình hoạt động, ông Trần Trường Sơn đã tham gia và đóng góp vào việc triển khai nhiều dự án quy mô lớn, tiêu biểu như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park, Grand World Phú Quốc, Vincom Royal Park, The Rivus, Lumiere Boulevard, Masteri Central Point, The Privé…

Những dự án này không chỉ tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường mà còn góp phần định hình những chuẩn mực mới về quy hoạch, phát triển sản phẩm và chiến lược kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Theo ông Trần Trường Sơn, thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi sự thành công của một dự án không chỉ nằm ở vị trí hay quy mô, mà phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng hoạch định chiến lược tổng thể – từ định vị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối cho đến quản lý vận hành sau khi bàn giao.

Chính từ thực tiễn này, ông và cộng sự đã sáng lập GIDEV với mục tiêu xây dựng một mô hình phát triển dự án tích hợp, nơi chiến lược, sản phẩm, marketing và hệ thống kinh doanh được kết nối chặt chẽ, giúp các chủ đầu tư tối ưu hóa giá trị dự án và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Mô hình bất động sản tích hợp IRSM – Cách tiếp cận mới trong phát triển dự án

Tại sự kiện, GIDEV đã chính thức giới thiệu Mô hình Bất động sản tích hợp IRSM – Integrated Real Estate Model, một phương pháp quản trị chiến lược nhằm kết nối toàn bộ chuỗi giá trị của một dự án bất động sản.

Theo đại diện doanh nghiệp, IRSM được xây dựng trên triết lý liên kết các yếu tố chiến lược, sản phẩm, tài chính và hệ thống kinh doanh trong một cấu trúc quản trị đồng bộ, từ đó giúp các dự án bất động sản được triển khai hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Mô hình này tập trung vào các trụ cột chính gồm:

Tư vấn chiến lược và nâng cấp sản phẩm dự án

Phát triển hệ sinh thái đối tác và tiện ích trong dự án thông qua mạng lưới GI Certified Partners trong các lĩnh vực F&B, bán lẻ, giáo dục, y tế và dịch vụ vận hành

Giải pháp tài chính và ngân hàng, bao gồm các chương trình hợp tác với hệ thống ngân hàng và Bất động sạn - mô hình "Realbank by GIDEV"

Tư vấn và quản lý vận hành sau bàn giao, với hai thương hiệu quản lý vận hành Opuséa và Nobilis, phục vụ các loại hình nhà ở, văn phòng và khách sạn.

Thông qua mô hình này, GIDEV kỳ vọng sẽ giúp các chủ đầu tư tối ưu hóa chiến lược phát triển dự án, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho hệ thống phân phối, đối tác và khách hàng cuối cùng.

GIDEV – Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới của bất động sản

Sự ra đời của GIDEV phản ánh xu hướng mới của thị trường bất động sản, nơi các chủ đầu tư ngày càng tìm kiếm những đơn vị tư vấn và phát triển dự án có năng lực chiến lược và khả năng thực thi toàn diện.

Với nền tảng kinh nghiệm từ đội ngũ lãnh đạo cùng mạng lưới đối tác rộng lớn trong ngành, GIDEV định vị mình không chỉ là đơn vị tư vấn phát triển dự án, mà còn là đối tác chiến lược đồng hành cùng chủ đầu tư, hệ thống phân phối và các đối tác trong toàn bộ vòng đời của dự án.

Theo ông Trần Trường Sơn, mục tiêu của GIDEV không đơn thuần là tham gia vào từng dự án riêng lẻ, mà hướng đến việc xây dựng những mô hình phát triển bất động sản hiệu quả hơn cho thị trường, nơi các bên tham gia – từ chủ đầu tư, sàn phân phối, đối tác dịch vụ cho đến khách hàng – đều có thể cùng chia sẻ giá trị và lợi ích bền vững.

"Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành bất động sản sẽ thuộc về những mô hình phát triển tích hợp, nơi chiến lược, sản phẩm và hệ thống kinh doanh được kết nối chặt chẽ. GIDEV được xây dựng với mục tiêu trở thành một phần của xu hướng đó," ông Sơn chia sẻ.

