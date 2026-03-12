Vinaconex ra thông báo quan trọng tới toàn bộ cổ đông

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 23/3/2026. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 25/4/2026 tại hội trường tầng 21, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.

Tại đại hội, ban lãnh đạo Vinaconex sẽ trình cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cùng báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ xem xét báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như từng thành viên HĐQT, đồng thời nghe báo cáo của Ban Kiểm soát.

Ngoài các nội dung thường niên, ĐHĐCĐ năm nay của Vinaconex dự kiến thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng khác như lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 cũng như dự kiến năm 2026.

Đại hội cũng sẽ xem xét chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Vinaconex với các công ty con và công ty liên kết trong cùng hệ sinh thái Vinaconex.

Một trong những nội dung quan trọng tại đại hội lần này là việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, đồng thời miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp.

Vinaconex dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 25/4/2026.



Liên quan đến Vinaconex, ngày 9/3, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex) và ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaconex) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông báo ngày 7/3 của Vinaconex, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Diễn biến này xảy ra không lâu sau khi Vinaconex thực hiện thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp. Trước đó, ngày 13/2, HĐQT công ty đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí này.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Vinaconex trải qua giai đoạn chuyển giao tại vị trí lãnh đạo thượng tầng kéo dài gần hai năm. Trước đó, ông Đào Ngọc Thanh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, nhưng phải giảm bớt công việc vì lý do sức khỏe. Từ tháng 7/2024, ông Nguyễn Hữu Tới được giao đảm nhiệm vị trí này cho đến khi bàn giao lại vào đầu năm 2026.

