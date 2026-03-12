Tập đoàn FLC phát thông báo quan trọng liên quan đến khách sạn từng đạt kỷ lục dài nhất Việt Nam

Theo thông tin đăng tải trên fanpage chính thức của FLC Quy Nhơn, quần thể nghỉ dưỡng này vừa phát đi thông báo về việc mở cửa trở lại FLC Luxury Hotel Quy Nhơn.

Cụ thể, FLC Quy Nhơn cho biết FLC Luxury Hotel Quy Nhơn sẽ chính thức mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 15/3/2026 tại quần thể FLC Quy Nhơn.

Theo thông báo, khách sạn đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị và sẵn sàng đón khách từ thời điểm trên, hứa hẹn mang đến không gian lưu trú tiện nghi cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Đồng thời, hoạt động lưu trú trước đây tại FLC Grand Hotel Quy Nhơn sẽ được điều chỉnh và chuyển sang vận hành tại FLC Luxury Hotel Quy Nhơn, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tối ưu trải nghiệm dành cho du khách.

Ảnh chụp màn hình.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu du lịch. Cụ thể vào tối 11/3, ông Trịnh Văn Quyết gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ chương trình kích cầu du lịch mang tên “Bay đến Quy Nhơn – Tặng kỳ nghỉ & golf miễn phí”.

Theo nội dung bài đăng, ông Quyết cho biết Quy Nhơn đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Từ ngày 20/3 đến 22/5, hành khách bay khứ hồi bằng Bamboo Airways từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Quy Nhơn sẽ được tặng kỳ nghỉ tại khách sạn 5 sao và chơi golf miễn phí tại FLC Quy Nhơn.

Ông Quyết cũng cho biết đây là chương trình “Bay đến Quy Nhơn – Tặng kỳ nghỉ & golf miễn phí” mà Bamboo Airways đang bắt đầu triển khai. Cũng từ 20/3, hãng hàng không này sẽ khai thác các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM tới Quy Nhơn với tần suất hàng ngày.

Khách sạn FLC Luxury Hotel Quy Nhơn (ảnh: FLC).

Được biết, FLC Luxury Hotel Quy Nhơn là công trình nằm trong quần thể dự án FLC Quy Nhơn do Tập đoàn FLC đầu tư, khánh thành vào ngày 30/7/2016. Dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, kết hợp hài hòa với những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, tạo nên diện mạo độc đáo cho một quần thể du lịch nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn tại miền Trung.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn có diện tích khoảng 1.300 ha, tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm nhiều hạng mục như khu biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao với khoảng 1.500 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 1.500 chỗ, sân golf 36 hố, học viện golf, khu du lịch sinh thái biển, công viên động vật hoang dã, khu tâm linh cùng nhiều tiện ích dịch vụ khác.

Được khởi công từ tháng 5/2015, FLC Quy Nhơn là dự án du lịch nghỉ dưỡng tiếp theo của FLC sau FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa), tiếp tục thể hiện dấu ấn của tập đoàn trong việc triển khai thi công “thần tốc” các công trình quy mô lớn, góp phần thay đổi diện mạo du lịch tại những địa phương nơi doanh nghiệp đặt chân tới.

Trong đó, hạng mục sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links từng lập kỷ lục thế giới khi hoàn thành sau 5 tháng thi công, đồng thời được Giải thưởng Golf châu Á bình chọn là sân golf mới đẹp nhất châu lục năm 2016. Bên cạnh đó, khách sạn FLC Luxury Hotel Quy Nhơn với chiều dài gần 1 km được ghi nhận là khách sạn dài nhất Việt Nam và được Tạp chí Property Report vinh danh là khách sạn có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam cùng năm.

Theo báo cáo mới đây, trong dịp Tết Bính Ngọ, khu nghỉ dưỡng này đã ghi nhận hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh nhóm khách chơi golf đến từ Hàn Quốc, năm 2026, FLC Quy Nhơn sẽ kết nối, thu hút thêm khách đến từ Canada và Mỹ, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai.



