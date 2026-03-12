Cận cảnh Khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam sau di dời

Theo ông Chu Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, nhờ sự quyết liệt của Tỉnh uỷ Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đến nay phần việc của Trung tâm quỹ đất đã gần như hoàn thành, việc doanh nghiệp tự nguyện di dời, tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước đến nay đã tương đối, đến nay chỉ còn vài trường hợp chưa di dời, hiện các ngành chức năng tỉnh đang phối hợp xử lý sớm.