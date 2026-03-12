Cận cảnh Khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam sau di dời
Nằm ven sông Đồng Nai, thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa (cũ) nay thuộc phường Trấn Biên, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được xem là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam, hình thành từ năm 1963 với tên gọi ban đầu là Khu kỹ nghệ Biên Hòa. Với diện tích khoảng 335 ha, nơi đây từng là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp sớm nhất của khu vực Đông Nam Bộ, thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động.
12-03-2026
Khu công nghiệp Biên Hoà 1 nhờ vị trí thuận lợi khi nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối với TPHCM và các tỉnh lân cận, khu công nghiệp này đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của tỉnh Đồng Nai trong nhiều thập niên, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
Tuy nhiên, do nằm sát khu dân cư và trung tâm đô thị, hiện tỉnh Đồng Nai đang triển khai di dời các doanh nghiệp ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 để chuyển đổi khu vực này thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ hiện đại ven sông Đồng Nai, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của địa phương trong thời gian tới.
Nhiều tháng qua sau những nỗ lực của UBND tỉnh Đồng Nai và đồng hành của nhiều doanh nghiệp đến nay đã có khoảng 90% nhà máy, xí nghiệp đã thực hiện di dời bàn giao cho tỉnh.
Theo ông Chu Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, nhờ sự quyết liệt của Tỉnh uỷ Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đến nay phần việc của Trung tâm quỹ đất đã gần như hoàn thành, việc doanh nghiệp tự nguyện di dời, tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước đến nay đã tương đối, đến nay chỉ còn vài trường hợp chưa di dời, hiện các ngành chức năng tỉnh đang phối hợp xử lý sớm.
Sau khi Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ và cải thiện môi trường được thông qua, UBND phường Trấn Biên đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 8 đợt hồ sơ đối với 66 công ty/235,5 ha.
Đến nay, UBND phường Trấn Biên đã ban hành 61 quyết định thu hồi đất/66 công ty/tổng diện tích là 237,7 ha.
Kết quả thực hiện công tác bồi thường theo từng khu vực, khu vực 1 với tổng diện tích 50,5 ha, hiện đã có “đất sạch” là 48,29 ha (tương đương 96% tổng diện tích). Khu vực 2 với tổng diện tích 103,5 ha, hiện đã có “đất sạch” và đã bàn giao là 50,37 ha (49 % diện tích khu vực 2). Khu vực 3 với tổng diện tích 175 ha, hiện đã có “đất sạch” và đã bàn giao 76,2 ha (44% diện tích khu vực 3).
Hầu hết các doanh nghiệp cam kết đến tháng 6/2026 sẽ bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Ngoài ra có 6 đơn vị chưa có cam kết bàn giao với diện tích 23,4 ha, gồm: Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất thức ăn gia súc, Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất thức ăn gia súc Proconco An Bình, Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (VINAPPRO & VIKYNO), Công ty TNHH Việt Hoa, Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai, Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
Theo đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, kế hoạch thực hiện đến ngày 14/3/2026 giao Phòng Quản lý bồi thường cùng với Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất tiếp tục phối hợp với Tổ quản lý đất kiểm tra, quản lý các khu đất, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh quản lý, bảo vệ khu đất.
Trung tâm PTQĐ tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 452 ngày 4/3/2026 đề nghị phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an tỉnh hỗ trợ áp dụng biện pháp nghiệp vụ để xử lý việc khai thác tài nguyên đất trái phép
Phòng PC03 phối hợp với UBND phường Trấn Biên và các cơ quan chức năng liên hệ, đôn đốc các các công ty thực hiện cam kết bàn giao mặt bằng; đồng thời cùng với Tổ vận động của UBND phường Trấn Biên tổ chức vận động các công ty thực hiện quyết định thu hồi đất.
Việc di dời khu công nghiệp Biên Hoà 1 được nhiều người dân địa phương hoan nghênh và mong muốn chính quyền cần sớm có phương án triển khai hướng đến khu đô thị xanh, sạch, đẹp, hiện đại.
Ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho hay, hiện Khu công nghiệp Biên Hoà 1 chỉ còn vài doanh nghiệp chưa di dời do nhiều yếu tố như chưa tìm được mặt bằng, hệ thống máy móc đòi hỏi kỹ thuật cao… nhưng đa số đều đồng thuận và di dời trước tháng 6/2026.
Theo
Tiền Phong
