Saigonres thay đổi một số điều khoản của lô trái phiếu 100 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã công bố Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu SGR12501 do Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR) phát hành.

Theo đó, Người sở hữu trái phiếu nói trên đã thông qua việc sửa đổi bổ sung các nội dung tại Phương án phát hành đã phê duyệt bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẽ tại thị trường trong nước ngày 26/12/2025.

Cụ thể, về kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, Saigonres điều chỉnh từ "Nộp tiền sử dụng đất, tiền đến bù giải phóng mặt bằng và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến Dự án theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và" thành "Thanh toán tiền sử dụng đất, tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các chi phí liên quan đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng của Dự án và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến Dự án theo quy định của pháp luật; và".

Giá trị giải ngân vẫn ở mức tối thiểu 75% số tiền bán trái phiếu.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu SGR12501 được Saigonres phát hành tại thị trường trong nước vào ngày 31/12/2025, với giá trị phát hành 100 tỷ đồng; kỳ hạn 3 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/12/2028.

Trái phiếu được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo yêu cầu của Tổ chức phát hành hoặc theo thỏa thuận của Tổ chức phát hành và Người sở hữu trái phiếu hoặc được mua lại bắt buộc.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, SGR mới đây đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Cụ thể, ngày 23/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng có 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện dự kiến tháng 4/2026, thời gian cụ thể và địa điểm sẽ được thông báo sau trong Thư mời họp. Nội dung cuộc họp gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, sẽ được nêu rõ trong Thư mời họp.

Đầu năm 2026, Saigonres công bố Nghị quyết về thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân.

Cụ thể, doanh nghiệp mới này có vốn điều lệ 530 tỷ đồng, trong đó Saigonres góp vốn gần 339,3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 64% vốn điều lệ.

Saigonres cử ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Tuấn - Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Trọng Giáp làm người đại diện phần vốn góp này tại Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân.

Được biết, Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân được thành lập để triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên.

Dự án này có quy mô 197,61 ha tọa lạc tại phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên (cũ) và xã Nga My, huyện Phú Bình (cũ), tỉnh Thái Nguyên; tổng mức đầu tư dự kiến sơ bộ khoảng 3.500 tỷ đồng; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.



