Việt Nam sắp có siêu đô thị biển là TP trực thuộc Trung ương 9,5 triệu dân, chỉ cách Hà Nội hơn 100 km

Sau sáp nhập, TP Hải Phòng là TP trực thuôc Trung ương nhỏ nhất của Việt Nam, nhưng lại giàu top đầu cả nước.

Mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11/3/2026 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo quy hoạch này, Hải Phòng hướng tới phát triển cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của khu vực. Đồng thời, thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực liên kết vùng, tăng kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, quy hoạch mới này không chỉ dừng lại ở phạm vi đất liền mà còn mở rộng không gian phát triển TP Hải Phòng ra biển, với tổng diện tích khoảng 3.194,72km², bao gồm đất liền, đảo ven bờ và vùng biển.

Về quy mô dân số, TP Hải Phòng dự kiến đạt khoảng 6,5 - 6,8 triệu người vào năm 2040 và tăng lên từ 8,5 - 9,5 triệu người vào năm 2050.

Ngoài ra, quy hoạch dự báo diện tích đất xây dựng đô thị ở Hải Phòng đến năm 2040 khoảng từ 100.000 - 120.000ha và có thể tăng lên 160.000 - 180.000ha vào năm 2050.

Theo quy hoạch, TP Hải Phòng cũng sẽ nghiên cứu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và các đầu mối vận tải đa phương thức, gắn với mạng lưới cảng biển, cảng hàng không, đường sắt và giao thông thủy.

Quy hoạch số 423 nhấn mạnh việc thiết lập một hệ thống giao thông thông minh và đa dạng ở TP Hải Phòng. Trong đó, có vai trò kết nối vùng của của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Đông Anh - Gia Bình - Hạ Long. Đồng thời, thành phố này sẽ có hệ thống giao thông đô thị hiện đại bằng mạng lưới đường sắt đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), gồm cả các tuyến trên cao và đi ngầm.

Bên cạnh đó, Hải Phòng được định hướng phát triển không gian ngầm đô thị, giup kết nối đồng bộ với hệ thống bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu đề ra là TP Hải Phòng không chỉ là cửa ngõ ra biển của vùng Thủ đô mà còn là trung tâm quốc tế về đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao và du lịch biển đảo.

Trung tâm hành chính mới của TP Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, theo quy hoạch trên, Hải Phòng vẫn phải bảo tồn di sản. Theo đó, thành phố sẽ được tổ chức không gian hài hòa giữa việc chỉnh trang khu phố cũ, giữ gìn hệ sinh thái vùng núi Chí Linh - Côn Sơn, quần đảo Cát Bà và hệ thống rừng ngập mặn và đồng thời phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics quy mô lớn gắn với cảng Lạch Huyện và Nam Đồ Sơn

Thành phố trực thuộc Trung ương còn được giao trọng trách bảo đảm an ninh hàng hải và an toàn không gian phát triển quốc gia. Cụ thể, quy hoạch nêu rõ, với vị trí chiến lược đặc biệt, mọi bước đi trong quy hoạch thành phó đều gắn liền với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Việc phê duyệt nhiệm vụ này được coi là bước đi đầu tiên để thành phố cảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành hình mẫu về quản trị đô thị bền vững, đồng thời có sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2050.

Hải Phòng hiện là TP trực thuộc Trung ương nhỏ nhất của Việt Nam

Sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương (cũ), TP Hải Phòng sau sáp nhập hiện có trung tâm chính trị - hành chính đặt tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, Thủy Nguyên, có diện tích 3.194,72km2. Đây cũng là thành phố nhỏ nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, với dân số hơn 4,66 triệu người. Năm 2025, Hải Phòng thu ngân sách hơn 190.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,81%, đứng thứ 2 cả nước, dẫn đầu trong các thành phố trực thuộc Trung ương.

Hơn nữa, GRDP bình quân đầu người của thành phố đạt khoảng 194,5 triệu đồng/người/năm. Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng ước đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc. Kết quả tích cực này được xem là động lực quan trọng để TP Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng quy hoạch vừa được phê duyệt.



