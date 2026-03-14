Đất Xanh Miền Bắc và Tecco Group tung chính sách “miễn nhiễm” với tăng lãi suất

Mua nhà thời lãi suất cao: Bài toán dòng tiền được giải như thế nào?

Bước sang những tháng đầu năm 2026, thị trường bất động sản ghi nhận áp lực rõ rệt khi nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất mua nhà sau ưu đãi lên mức 14 - 15%/năm. Mức lãi suất này khiến bài toán tài chính trở nên thách thức hơn với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền vay vốn mua bất động sản ngày càng được cân nhắc chặt chẽ như hiện nay.

Trong khi thị trường vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán lãi suất, Đất Xanh Miền Bắc phối hợp cùng Chủ đầu tư Tecco ra mắt gói giải pháp tài chính mang tính đột phá tại các dự án. Khách hàng có thể nhận nhà ở ngay mà không cần phải vay ngân hàng, thay vào đó là được thanh toán theo tiến độ với lộ trình kéo giãn từ 24 đến 30 tháng, với mỗi đợt thanh toán từ 1,5% - 5% tùy dự án. Cách tiếp cận này được xem như một "lá chắn" tài chính giúp người mua giảm áp lực dòng tiền và gần như "miễn nhiễm" với biến động lãi suất tăng như hiện nay.

Nói về chính sách đột phá này, ông Vũ Cương Quyết – Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ:"Thị trường hiện nay không thiếu nguồn cung, nhưng thiếu những giải pháp tài chính phù hợp với túi tiền của người dân. Khi lãi suất ngân hàng neo ở mức cao, khoản vay 15-20 năm trở thành rào cản lớn. Chính sách này được triển khai nhằm giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng, chia sẻ áp lực tài chính trực tiếp với khách hàng."

Gói giải pháp tài chính "miễn nhiễm lãi suất" hiện đang được áp dụng đồng bộ tại hai dự án trọng điểm là Tecco Benhill (TP HCM) và Tecco Elite City (Thái Nguyên).

Tecco Elite City - Tổ hợp căn hộ chuẩn chuyên gia, đa tiện ích

Tại khu vực phía Bắc, dự án Tecco Elite City vừa áp dụng chính sách thanh toán giãn tiến độ. Khách hàng chỉ cần đóng 20% để ký HĐMB, đóng 50% nhận nhà ở ngay, thanh toán giãn 15 đợt trong vòng 24 tháng, mỗi đợt cách nhau 2 tháng, với mức từ 5%/đợt. Với vốn ban đầu bỏ ra chỉ vài trăm triệu cùng lộ trình thanh toán dài, người mua có thời gian chuẩn bị tài chính và không phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

Ngoài phương án thanh toán giãn, nếu khách có sẵn tài chính có thể lựa chọn thanh toán sớm 70% GTCH để nhận chiết khấu tới 8,5%, hoặc vay ngân hàng với mức hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng.

Căn hộ tại Tecco Elite City rất hút khách thuê

Tọa lạc ngay trung tâm Thái Nguyên, Tecco Elite City là tổ hợp chung cư cao cấp với 6 tháp cao 32 tầng cùng hơn 68 tiện ích hiện hữu chuẩn sống chuyên gia. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển tới tiện ích ngoại khu như: Bến xe, trạm xe Samsung, bệnh viện Y học cổ truyền, bệnh viện Đa khoa, trường học các cấp, UBND tỉnh,…

Theo khảo sát, đây là 1 trong số ít dự án sở hữu thị trường cho thuê căn hộ sôi động bậc nhất Thái Nguyên, với hàng trăm căn hộ đã được cho thuê full, mức giá dao động đạt từ 9 - 12 triệu/căn. Cộng đồng cư dân tại Tecco Elite City tập trung các cán bộ, sinh viên, giảng viên, y bác sĩ và các chuyên gia Hàn, Nhật, Trung đang làm việc tại các khu công nghiệp như Sam Sung, Gang Thép, Sông Công, Điềm Thụy...cách dự án từ 15 - 25 phút di chuyển.

Tecco Benhill - Căn hộ cao cấp liền kề đại lộ mới TP HCM

Với thị trường TP HCM, Tecco Benhill cũng đang tạo nên cơn sốt nhờ chính sách "Nhận nhà trước - Trả góp sau".

Khách hàng chỉ cần đóng 20% GTCH khoảng 400 triệu để nhận nhà ở ngay, phần còn lại được trả góp từ 1,5%/tháng trong vòng 3 năm. Chính sách này giúp người mua nhà dễ dàng sở hữu căn hộ với số vốn ban đầu thấp, đồng thời chủ động dòng tiền mà không cần phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, khách hàng chọn vay ngân hàng vẫn được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho 40% GTCH, hoặc thanh toán sớm và được chiết khấu tới 11,5% cùng quà tặng vàng mừng tân gia lên tới 100 triệu đồng.

Dự án Tecco Benhill TP HCM

Tecco Benhill nằm liền kề công viên Thuận Giao và hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến đại học. Từ dự án, cư dân chỉ mất 5–10 phút để kết nối với VSIP 1, Việt Hương, Aeon Mall Canary, sân Golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Columbia và cách Ga Metro 200 mét giúp rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP HCM chỉ còn 20 phút. Tecco Benhill sở hữu hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp như hồ bơi 300m2, 5 tầng vườn xanh và hệ thống siêu thị, nhà hàng, trường mầm non, đáp ứng mọi nhu cầu sống cao cấp cho cư dân.

Anh Hoàng Sơn, một khách hàng tại Benhill chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi tích lũy được vài trăm triệu nhưng trước giờ chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện mua nhà, nhất là khi lãi suất ngân hàng đang cao như hiện nay. May mắn là biết tới chính sách của Tecco Benhill, gia đình tôi nhận nhà ở ngay mà vẫn được thanh toán giãn trong 3 năm, mỗi tháng chỉ cần trả góp từ 1,5% giá trị căn hộ. Thực ra trong khoản 1,5% đó, gia đình tôi đã tiết kiệm được 7 triệu tiền thuê nhà mỗi tháng rồi. Khoản chi vừa tầm với thu nhập nên gia đình hoàn toàn chủ động được tài chính mà vẫn sớm có nhà để ổn định cuộc sống."

Gói tài chính "miễn nhiễm" lãi suất áp dụng tại 2 dự án Tecco Elite City và Tecco Benhill được xem là một bước đi chủ động của CĐT Tecco Group và Đất Xanh Miền Bắc nhằm thích ứng với bối cảnh lãi vay gia tăng. Thông qua đó, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng khách hàng trong sở hữu căn hộ hướng tới nhu cầu ở thực và đầu tư bền vững.

