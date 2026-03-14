Xe xếp hàng dài vì lỗi kỹ thuật trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

14-03-2026 - 13:23 PM | Bất động sản

Hệ thống barie tại trạm thu phí nút giao Phan Thiết gặp lỗi kỹ thuật khiến nhiều phương tiện phải xếp hàng chờ, giao thông ùn ứ kéo dài.

Chiều 13-3, tại trạm thu phí ở nút giao Phan Thiết trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nhiều ô tô lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TPHCM đi Phan Thiết khi rẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao này đã phải xếp hàng chờ qua trạm thu phí.

Theo ghi nhận, hệ thống thu phí tại trạm gặp sự cố khiến barie tự động liên tục hạ xuống, làm gián đoạn quá trình xe qua trạm.

Nhiều ô tô xếp hàng tại nút giao Ba Bàu, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Các phương tiện vì vậy ùn ứ kéo dài tại khu vực lối ra cao tốc.

Một tài xế đi qua trạm thu phí vào thời điểm trên cho biết khi xe chuẩn bị qua trạm, barie bất ngờ hạ xuống nên phương tiện phải dừng lại. Nhân viên trạm thu phí sau đó phải dùng điện thoại chụp lại biển số từng xe để ghi nhận dữ liệu, khiến việc lưu thông diễn ra chậm.

Đại diện đơn vị vận hành thu phí tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết nguyên nhân được xác định do hệ thống barie tại trạm gặp lỗi kỹ thuật. Đơn vị đã liên hệ với nhà thầu để khẩn trương khắc phục sự cố, tuy nhiên việc xử lý diễn ra chậm nên tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài.

Nhiều phương tiện ô tô ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Để giảm áp lực giao thông, nhân viên trạm thu phí tạm thời sử dụng điện thoại chụp ảnh biển số các phương tiện đi qua để làm căn cứ thu phí sau.

Dù vậy, lượng xe tiếp tục tăng khiến khu vực lối ra cao tốc càng thêm ùn ứ.

Trước đó, từ 22 giờ ngày 2-3-2026, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chính thức tổ chức thu phí.

Trong quá trình kiểm tra, Khu Quản lý đường bộ IV đã ghi nhận một số tồn tại có thể ảnh hưởng đến công tác quản lý thu phí, kiểm soát doanh thu cũng như bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

