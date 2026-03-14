Tây Hồ Tây - thủ phủ của những dự án ngàn tỷ sắp đón tổ hợp căn hộ hàng hiệu quy mô bậc nhất Thủ đô

Hấp lực từ trung tâm tài chính - thương mại mới của Hà Nội

Là thủ phủ tài chính - thương mại và CBD mới sầm uất bậc nhất Thủ đô, Tây Hồ Tây đang trở thành điểm đến chiến lược của hàng loạt công trình ngàn tỷ. Sự dịch chuyển của các cơ quan bộ ngành, sự hiện diện của các đại sứ quán quốc tế cùng những công trình biểu tượng đã và đang định hình nơi đây thành tâm điểm hội tụ của cộng đồng tinh hoa.

Ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, Samsung R&D Center - trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá hàng trăm triệu USD của Samsung Electronics Việt Nam, với quy mô 16 tầng nổi, 3 tầng hầm, diện tích sàn khoảng 79.500 m², đã đi vào hoạt động và trở thành biểu tượng công nghệ cao cấp khu vực. Một dự án khác là Sunshine Empire của Sunshine Group với 5 tòa tháp cao từ 35 đến 47 tầng; cũng được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính kết hợp trung tâm R&D về công nghệ AI, đang góp phần định hình khu vực thành hạt nhân tài chính công nghệ.

Tây Hồ Tây thu hút sự hiện diện của các dự án quy mô lớn, vốn đầu tư cao và định vị ở phân khúc dẫn dắt thị trường. Ảnh: Văn Đoan

Lĩnh vực thương mại cũng bùng nổ với Lotte Mall West Lake Hanoi – tổ hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực cao cấp bậc nhất thủ đô với tổng diện tích sàn lên tới 354.000 m², đã vận hành ổn định từ năm 2023; cùng với THISO Mall Tây Hồ Tây – trung tâm thương mại đầu tiên của thương hiệu THISO tại Hà Nội, quy mô hơn 52.500 m² sàn, dự kiến hoàn thành và khai trương trong năm 2026.

Phân khúc khách sạn cao cấp cũng ghi nhận những chuyển động mạnh mẽ với dự án Shilla Hotel từ Hàn Quốc (vốn đầu tư 9.000 tỷ đồng) và tháp Landmark 55 đang khẩn trương thi công phần móng. Song hành cùng đó là mạng lưới văn phòng hạng sang với hàng loạt cao ốc như Oriental Square, Parc Hanoi và Catgo Building đang đồng loạt hình thành.

Chính sự hiện diện của những "ông lớn" này đã mở ra chu kỳ tăng trưởng mới: Tây Hồ Tây không chỉ là trung tâm tài chính mà còn là nơi thiết lập mặt bằng giá trị và diện mạo đô thị ở phân khúc cao nhất thị trường bất động sản Hà Nội.

Noble West Lake Ha Noi: Tổ hợp căn hộ hàng hiệu quy mô bậc nhất Thủ đô

Giữa bức tranh nhộn nhịp của các đại dự án Tây Hồ Tây, Noble West Lake Hanoi vừa chính thức khởi công đầu tháng 3/2026 và đang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Tọa lạc trên quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại tại KĐT Ciputra, đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi và tiếp giáp đại công viên gần 70 ha, dự án gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng được đánh giá là đang sở hữu một trong những vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội.

Tọa lạc trên quỹ đất vàng gần 6ha đối diện Lotte Mall West Lake Ha Noi, Noble West Lake Ha Noi hưởng trọn hấp lực từ 'thủ phủ ngàn tỷ' Tây Hồ Tây

Theo thông tin từ Sunshine Group, Noble West Lake Ha Noi được kiến tạo với tầm nhìn trở thành tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences, không chỉ là nơi ở mà còn là một tuyên ngôn về phong cách sống thượng lưu, một tác phẩm nghệ thuật mang tính di sản. Đây sẽ là một kiệt tác độc bản, một "gallery sống" với kiến trúc giao thoa với thời trang, nội thất được "may đo" như bộ sưu tập Haute Couture tinh xảo, và từng đường nét, mảng kính, chi tiết kim loại đều được chế tác tỉ mỉ như những trang sức quý.

Mười hai tòa tháp hiện diện như mười hai tuyệt tác kiến trúc độc lập, với façade kính Low-E chạm sàn, mở ra ba lớp tầm nhìn panorama vĩnh cửu: mảng xanh khoáng đạt của Ciputra, mặt nước Hồ Tây và trục sinh thái sông Hồng.

Bộ sưu tập dinh thự trên không mang tinh thần bespoke với các tiện ích độc quyền, cùng nội thất đến từ những thương hiệu Haute couture huyền thoại hay các biểu tượng siêu xe hàng đầu thế giới.

Được biết, Sunshine Group đang đẩy mạnh hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nội thất, kết nối chặt chẽ với các thương hiệu Haute Couture xa xỉ và những biểu tượng siêu xe danh tiếng thế giới, nhằm mang đến nội thất "may đo" bespoke độc quyền cho các dinh thự trên không tại Noble West Lake Ha Noi. Song song, tập đoàn cũng đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để ký kết hợp tác quản lý vận hành với các thương hiệu thuộc Top 5 thế giới, dự kiến chính thức công bố trong tháng 3. Đây là bước đi then chốt đảm bảo vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn cao nhất toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Noble West Lake Ha Noi trong phân khúc bất động sản siêu sang tại Việt Nam.




