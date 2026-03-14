Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 trở lại với nhận diện thương hiệu mới

Bên cạnh việc công bố tầm nhìn, sứ mệnh và kế hoạch nhằm củng cố chất lượng, tầm ảnh hưởng của hệ thống giải thưởng tại Đông Nam Á để củng cố vai trò là sân chơi chung nhằm tìm kiếm và vinh danh những điểm sáng và thành tựu nổi bật ở thị trường BĐS từng quốc gia nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Sự kiện còn quy tụ nhiều lãnh đạo từ các tập đoàn bất động sản hàng đầu cùng các chuyên gia quốc tế từ Savills Thái Lan, Colliers và FazWaz, mang đến những phân tích và dữ liệu đáng chú ý về thị trường.

Hiện các nền tảng trong hệ sinh thái của tập đoàn thu hút hơn 100 triệu lượt tìm kiếm bất động sản mỗi năm, tạo ra hơn 2 triệu yêu cầu từ người mua và nhà đầu tư. Từ năm 2026, chương trình sẽ áp dụng khung đánh giá với quy trình và tiêu chí chặt chẽ, kết hợp hội đồng cố vấn giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia khu vực của Dot Property nhằm đảm bảo việc vinh danh phản ánh đúng những thành tựu nổi bật của doanh nghiệp và dự án.

Đại diện các chủ đầu tư top đầu Thái Lan tham dự buổi họp báo

"Một thập kỷ qua, Dot Property Awards đã khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của mình khi ghi nhận và tôn vinh những dự án và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc hằng năm. Với nhận diện thương hiệu mới - Dot Property Vietnam Real Estate Awards, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục mở rộng thêm nhiều giá trị mới như kết nối, xúc tiến thương mại và đầu tư, đồng thời đưa những mô hình, xu hướng phát triển quốc tế đến gần với thị trường Việt Nam."

Ông Ngọc Bùi - Trưởng Ban Tổ Chức Dot Property Vietnam Real Estate Awards chia sẻ tại họp báo

Vinh danh những nhà tiên phong biết nắm bắt những đòn bẩy tăng trưởng để bứt phá

Bước sang năm 2026 Dot Property trở lại với chủ đề "Phát triển bền vững: Cú hích từ những đòn bẩy tăng trưởng trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam", nhấn mạnh vai trò của các động lực then chốt như hạ tầng, thể chế, dòng vốn và xu hướng phát triển đô thị bền vững trong việc kiến tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường.

Với chủ đề này, Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 sẽ tìm kiếm và tôn vinh các doanh nghiệp bất động sản tiên phong thông qua những dự án được quy hoạch bài bản, tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng, không gian sống xanh và các giá trị cộng đồng bền vững – những mô hình đang dần trở thành xu hướng phát triển chủ đạo của thị trường.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đang bám sát các đòn bẩy tăng trưởng như hạ tầng, dòng vốn và xu hướng phát triển đô thị bền vững để tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá, góp phần định hình bức tranh bất động sản năm 2026. Đồng thời, sự tham gia của các nhà phát triển mới với tiềm lực tài chính vững mạnh, quỹ đất chiến lược và tầm nhìn dài hạn cũng đang khiến thị trường trở nên sôi động và đa dạng hơn.

Đồng hành cùng sự phát triển của thị trường trong những năm qua, nhiều chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản uy tín như Vinhomes, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, Nam Long Group, DIC Group, DOJI Land, Keppel Land, Văn Phú – Invest, Novaland, Khang Điền, BIM Land và TTC Land. Sự góp mặt của các tên tuổi lớn không chỉ khẳng định uy tín của giải thưởng mà còn cho thấy sức hút của một nền tảng kết nối và tôn vinh những giá trị tiêu biểu của ngành bất động sản Việt Nam.

Vinhomes Green City chiến thắng với hạng mục quan trọng Project of The Year 2025

Thông qua việc vinh danh các dự án và doanh nghiệp tiêu biểu, Dot Property Vietnam Real Estate Awards tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực của ngành bất động sản, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo và định hướng phát triển bền vững cho toàn thị trường.

Các nhà chiến thắng tại chương trình năm 2025

Bên cạnh hoạt động vinh danh, chương trình dự kiến tổ chức chuỗi hội thảo và tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức trong nước và quốc tế, nhằm chia sẻ góc nhìn chiến lược và thúc đẩy các xu hướng phát triển của thị trường.

Dot Property Connect Vietnam 2026: Chuỗi sự kiện Bất động sản của Dot Property tại Đông Nam Á quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức trong nước & quốc tế nhằm phân tích các xu hướng nổi bật và dự báo những "điểm nóng" tiềm năng của bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới. Sự kiện dự kiến được tổ chức trong tháng 04/2026.

Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 – giải thưởng bất động sản quốc tế uy tín – sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/07/2026 tại The Reverie Saigon, Hồ Chí Minh.

Tinh thần phát triển bền vững cần được lan tỏa rộng rãi và nhận được sự chung tay từ mọi mắt xích trong hệ sinh thái bất động sản Việt Nam. Các chuyên gia, doanh nghiệp BĐS, đơn vị tài trợ, tổ chức truyền thông và báo chí thiện chí hợp tác để tạo nên những giá trị lâu dài và tích cực cho thị trường. Mọi thiện chí hợp tác đồng hành, tài trợ, đăng ký sự kiện, tham dự giải thưởng vui lòng liên hệ:

Ông Ngọc Bùi - Country Manager, Dot Property Vietnam

Email: ngoc.bui@lifullconnect.com

SĐT: 037.9621.845

Link đăng ký: https://www.dotpropertyawards.com/awards/vietnam-event-awards.php#register