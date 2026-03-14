Quảng Yên Centro – Đô thị kiểu mẫu mở nhịp hưng thịnh mới phía Tây Quảng Ninh

Quảng Yên – miền đất của trầm tích lịch sử và khát vọng vươn xa

Nhắc đến Quảng Yên là nhắc đến vùng đất gắn liền với những chiến công lẫy lừng trên sông Bạch Đằng – nơi ghi dấu ba trận thủy chiến vang dội trong lịch sử dân tộc. Dòng sông lịch sử không chỉ là biểu tượng của tinh thần quật cường, mà còn là mạch nguồn văn hóa, nuôi dưỡng bản sắc của cư dân vùng cửa biển suốt hàng thế kỷ.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Quảng Yên vẫn giữ được cấu trúc làng xã truyền thống, hệ thống đình, chùa, lễ hội đặc sắc như lễ hội Tiên Công… Tầng sâu văn hóa ấy tạo nên một nền tảng khác biệt so với nhiều đô thị công nghiệp thuần túy.

Trong bối cảnh bứt tốc đô thị hóa, việc mở rộng không gian sống tại Quảng Yên không chỉ dừng ở bề nổi. Đó là hành trình kiến tạo một diện mạo hiện đại dựa trên nền di sản, hòa nhịp cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 đạt trên 13% của toàn tỉnh Quảng Ninh.

Lợi thế vị trí – Giao điểm của các cực tăng trưởng và tâm mạch "Khu kinh tế số"

Không dừng lại ở những định hướng trên giấy, Quảng Yên hiện tại là giao điểm chiến lược, thiết lập tâm mạch liên kết 4 cực giao thương: Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Uông Bí. Sự hiện diện của cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, cầu Bến Rừng cùng mạng lưới hạ tầng đang bứt tốc tạo ra một hệ sinh thái logistics khổng lồ.

Quảng Yên Centro sở hữu "yết hầu" giao thương khi án ngữ ngay kế cận Tỉnh lộ 338 và kết nối trực tiếp Tỉnh lộ 331 – tuyến đường huyết mạch xuyên tâm khu đô thị mới. Bao quanh dự án là lõi thủ phủ công nghiệp với sự góp mặt của KCN Đông Mai, Sông Khoai (Amata). Đây chính là thỏi nam châm thu hút lực lượng chuyên gia quốc tế, cộng hưởng trực tiếp vào mục tiêu hút gần 569.000 tỷ đồng vốn trong nước và 3 tỷ USD vốn FDI của toàn tỉnh trong năm nay

Đặc biệt, theo đề án quy hoạch mới nhất vừa được đưa ra tham vấn vào đầu tháng 3/2026, Quảng Ninh dự kiến xây dựng Khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô lên tới 26.400ha. Trong đó, phường Đông Mai (nơi Quảng Yên Centro tọa lạc) chính là Phân khu 1, được quy hoạch trở thành trung tâm R&D Trí tuệ nhân tạo (AI), cụm đại học quốc tế và khu đô thị thông minh ven biển.

Quảng Yên còn là trung tâm của nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ trong những năm gần đây

Quảng Yên Centro – Dấu ấn đô thị kiểu mẫu đón sóng tỷ đô

Giữa không gian đô thị lõi đang được mở rộng thần tốc, Quảng Yên Centro xuất hiện như một điểm nổ giá trị. Dự án sở hữu "khoảng cách vàng" khi liền kề với đại đô thị Hạ Long Xanh (quy mô 4.100ha). Đồng thời, việc nằm sát ranh giới quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h (VinSpeed) biến dự án thành vũng trũng đón sóng từ các siêu công trình trị giá lần lượt 18 tỷ USD và 5 tỷ USD.

Khác với những khu dân cư phát triển tự phát, Quảng Yên Centro được định hướng theo mô hình đô thị kiểu mẫu: quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh, chú trọng không gian sống và yếu tố cảnh quan. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và tinh thần bản địa được xem là điểm nhấn trong chiến lược phát triển của dự án.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, những dự án nằm tại vị trí lõi, có pháp lý rõ ràng và định hướng quy hoạch bài bản thường sở hữu biên độ tăng giá ổn định hơn so với khu vực vùng ven.

Dự án tọa lạc tại lõi trung tâm thị xã, tiếp cận thuận tiện hệ thống hành chính – thương mại – giáo dục, đồng thời kết nối nhanh đến các khu công nghiệp và trục giao thông liên vùng.

Kiến tạo giai đoạn hưng thịnh mới

Sự trỗi dậy của Quảng Yên không phải là hiện tượng ngắn hạn. Đó là kết quả của quá trình tích lũy: từ bề dày lịch sử, vị thế địa kinh tế đến chiến lược phát triển công nghiệp – logistics – đô thị của tỉnh Quảng Ninh.

Trong dòng chảy ấy, Quảng Yên Centro được xem là một trong những dự án đón "điểm rơi" của chu kỳ mới. Khi hạ tầng hoàn thiện, khu công nghiệp lấp đầy và nhu cầu nhà ở tăng cao, những đô thị được quy hoạch sớm sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Từ một miền đất di sản trên sông Bạch Đằng, phường Đông Mai hôm nay đang lột xác thành trung tâm công nghệ và dịch vụ. Và giữa sự chuyển mình ấy, Quảng Yên Centro không chỉ là dự án nhà ở, mà là khối tài sản thực, đánh dấu sự vươn mình của một vùng đất đang bước vào kỷ nguyên hưng thịnh rực rỡ nhất.