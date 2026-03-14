Cập nhật mới nhất về tuyến metro nối thành phố giàu nhất Việt Nam với sân bay Long Thành do THACO đề xuất

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành. Đây là hai dự án hạ tầng đặc biệt quan trọng, giữ vai trò kết nối TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, qua báo cáo cho thấy tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư của các sở, ngành và đơn vị liên quan vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo trước đó tại thông báo ngày 26/2.

Vì vậy, lãnh đạo Thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nhằm bảo đảm hoàn thành đúng các mốc tiến độ cụ thể đã được giao.

Trong đó, UBND TP.HCM yêu cầu thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư và lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế tổng thể Feed) trước ngày 15/3.

Đối với các nhiệm vụ quan trọng khác như hoàn thiện báo cáo giữa kỳ; trình thẩm định, phê duyệt phương án tuyến và vị trí các công trình trên tuyến; phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng; hoàn tất thủ tục cấp giấy phép môi trường, các đơn vị liên quan phải hoàn thành trước ngày 20/3.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đặt mục tiêu trình HĐND TP.HCM thông qua danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT trong tháng 3/2026, đồng thời thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15/4.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ khẩn trương cho ý kiến đối với đề nghị của Sở Tài chính liên quan đến việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án, để tổng hợp và trình Thành phố xem xét.

Phường An Khánh được giao trách nhiệm cho ý kiến về các quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán hợp đồng BT theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hoàn thành trước ngày 15/3.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát các quy định và làm rõ phương án thanh toán hợp đồng BT, bao gồm phương án thanh toán bằng quỹ đất hoặc kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách.

Sau khi hoàn tất việc rà soát, cơ quan này phải tham mưu phương án triển khai và xác định quỹ đất dự kiến thanh toán, trình UBND TP.HCM trước ngày 20/3.

Sơ đồ hướng tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: MAUR

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cả hai dự án đường sắt đô thị kết nối khu vực trung tâm với sân bay Long Thành hiện đang được Tập đoàn Trường Hải (THACO) đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Đối với tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm, thành phố đã giao doanh nghiệp lập báo cáo nghiên cứu khả thi để hoàn thiện hồ sơ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công trong tháng 4 và hoàn thành sau khoảng 5 năm triển khai.

Theo đề xuất, tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 6 km, toàn bộ đi ngầm, đồng thời là một phân đoạn của tuyến metro số 2 TP.HCM. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 33.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, đối với tuyến Thủ Thiêm – Long Thành, dự án đã được chuyển đổi từ mô hình đường sắt nhẹ sang đường sắt đô thị, đồng thời TP.HCM được giao làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai.

Hiện thành phố đang xem xét giao THACO nghiên cứu thực hiện dự án sau khi doanh nghiệp đề xuất phương án đầu tư, với mục tiêu phấn đấu khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành vào năm 2030.

Theo các nghiên cứu trước đây, tuyến Thủ Thiêm – Long Thành có tổng chiều dài khoảng 48 km, trong đó 42 km là tuyến chính và khoảng 4,4 km đường dẫn vào depot. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 84.000 tỷ đồng, tương đương 3,5 tỷ USD.



