55 lô đất “sát vách” siêu dự án Olympic 36 tỷ USD của Vingroup sắp được mang ra đấu giá, khởi điểm chỉ 3,5 triệu đồng/m2

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, phiên đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được tổ chức đối với 55 lô đất tại khu Ruộng Cửa Đình, thôn Phú Đôi, xã Phượng Dực, Hà Nội. Tổng diện tích các lô đất đưa ra đấu giá khoảng 7.945 m2, với tổng giá khởi điểm hơn 28,4 tỷ đồng.

Các lô đất đều là đất ở tại nông thôn, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích mỗi lô khá đa dạng, dao động từ khoảng 135 - 172m2, trong đó phần lớn các lô có diện tích phổ biến khoảng 140 m2.

Giá khởi điểm được xác định ở mức 3,5 triệu đồng/m2. Với mức giá này, giá khởi điểm mỗi lô đất dao động từ khoảng 487 triệu đồng đến hơn 617 triệu đồng tùy theo diện tích.

Để tham gia đấu giá, người đăng ký cần nộp khoản tiền đặt trước tương đương 50% giá khởi điểm của lô đất lựa chọn. Với mức giá phổ biến, số tiền đặt trước khoảng 250 triệu đồng/lô.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo phương thức trả giá lên bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 3 vòng. Ở vòng đầu tiên, bước giá được quy định khá lớn, lên tới 40 triệu đồng/m2; vòng thứ hai giảm xuống còn 2 triệu đồng/m2 và vòng cuối cùng là 200.000 đồng/m2.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 28/3/2026 tại hội trường UBND xã Phượng Dực, trước đây là hội trường UBND xã Đại Thắng thuộc huyện Phú Xuyên cũ.

Các lô đất này có vị trí gần dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup. Được biết, Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô 9.171 ha tại phía Nam Hà Nội (thuộc khu vực Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai,...) với tổng vốn hơn 925.000 tỷ đồng, bao gồm tổ hợp thể thao quốc tế, sân vận động Trống Đồng sức chứa lớn và các khu đô thị, dịch vụ, sinh thái, hướng tới mục tiêu tổ chức sự kiện thể thao lớn tầm quốc tế, mở rộng không gian phát triển Hà Nội.



