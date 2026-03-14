Kỷ nguyên BĐS giá trị thực: Lợi nhuận nhanh liệu có còn an toàn?

Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2025, thị trường đang cho thấy một xu hướng rõ ràng hơn: dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển từ chiến lược "lướt sóng" sang tìm kiếm các tài sản có giá trị thực và khả năng tăng trưởng dài hạn.

Theo nhiều báo cáo thị trường, năm 2025 đánh dấu sự phục hồi rõ nét của bất động sản sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Nguồn cung dự án mới tại nhiều đô thị lớn tăng khoảng 50% so với năm 2024, trong khi nhu cầu mua ở thực và đầu tư dài hạn dần cải thiện. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, GDP năm 2024 đạt khoảng 7,09%, và năm 2025 (chưa có dữ liệu công bố) ước tăng khoảng 6,7-6,8%. Nhiều tổ chức quốc tế dự báo nền kinh tế Việt Nam có thể tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khoảng 6,5-7% trong năm 2026. Dòng vốn đầu tư quốc tế cũng cho thấy sự quan tâm lớn đối với thị trường bất động sản. Tính đến cuối năm 2025, vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt khoảng 6-7 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm ngành thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, dòng vốn vào lĩnh vực này đạt hơn 4 tỷ USD, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, dòng vốn đầu tư vào bất động sản được dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong năm 2026, đặc biệt tại các khu vực có lợi thế về hạ tầng, du lịch và môi trường sống.

Song song với sự phục hồi của thị trường, khung pháp lý cũng đang được điều chỉnh nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. Việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) cùng các luật liên quan đến nhà ở và kinh doanh bất động sản được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng đầu cơ. Luật mới đưa ra nhiều quy định nhằm xác định giá đất sát với giá thị trường, tăng cường đấu giá công khai và siết chặt quy trình giao đất, phát triển dự án. Theo các chuyên gia, những điều chỉnh này sẽ góp phần hạn chế các đợt "sốt đất" ngắn hạn, đồng thời tạo nền tảng ổn định hơn cho các dự án có giá trị sử dụng thực.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, lạm phát và bất ổn địa chính trị khiến nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn khi lựa chọn kênh đầu tư. Điều này khiến nhiều dòng vốn quay trở lại với các tài sản hữu hình có khả năng giữ giá trị dài hạn. Khác với các tài sản tài chính biến động theo chu kỳ ngắn, bất động sản - đặc biệt là những sản phẩm gắn với nhu cầu ở, nghỉ dưỡng hoặc khai thác dịch vụ - có lợi thế ở giá trị sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Vượt qua các chu kỳ biến động ngắn hạn, những sản phẩm gắn với nhu cầu ở, nghỉ dưỡng hoặc khai thác dịch vụ khẳng định sức hút nhờ khả năng tạo dòng tiền bền vững. Nguồn: Đạt Phương Group

Trong bức tranh đó, những địa phương có nền tảng kinh tế - du lịch vững chắc và môi trường sống chất lượng đang nổi lên như điểm đến của dòng vốn dài hạn. Khu vực Đà Nẵng - Hội An được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ hội tụ đồng thời lợi thế về du lịch, hạ tầng và cảnh quan tự nhiên.

Theo số liệu ngành du lịch, năm 2025 Việt Nam đã đón khoảng 21 triệu lượt khách quốc tế, vượt mức trước đại dịch, trong đó Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) luôn nằm trong nhóm địa phương có lượng khách lưu trú cao nhất cả nước. Điều này tạo nền tảng quan trọng cho nhu cầu lưu trú dài hạn và sở hữu bất động sản tại khu vực.

Sự bứt phá của lượng khách quốc tế tạo bệ phóng vững chắc cho các sản phẩm bất động sản gắn liền với khai thác lưu trú tại cụm Đà Nẵng - Hội An. Nguồn: Đạt Phương Group

Bên cạnh yếu tố du lịch, định hướng quy hoạch đô thị cũng đang tạo thêm động lực cho thị trường. Sau nhiều năm phát triển mạnh tại khu vực trung tâm tức khu vực phía Bắc hiện nay, Đà Nẵng sau sáp nhập đang từng bước triển khai chiến lược "giải nén đô thị", giảm áp lực dân số tại lõi thành phố và mở rộng không gian phát triển theo các trục kết nối vùng. Trong đó, hướng Nam với cụm kết nối từ trung tâm thành phố - Nam Hội An được xem là một trong những trục phát triển quan trọng, nhờ lợi thế cảnh quan sông - biển và vị trí kết nối giữa hai trung tâm du lịch lớn của miền Trung là trung tâm thành phố Đà nẵng và di sản phố cổ Hội An.

Chiến lược "giải nén đô thị" đưa dải đất phía Nam kết nối Đà Nẵng và Hội An trở thành điểm đón dòng vốn đầu tư dài hạn mới. Nguồn: Đạt Phương Group

Trong bối cảnh chính sách ngày càng minh bạch và thị trường bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, bất động sản đang dần rời xa mô hình đầu cơ ngắn hạn. Ở kỷ nguyên đầu tư mới, lợi nhuận không còn đến từ tốc độ tăng giá nhanh nhất, mà đến từ khả năng giữ giá trị và tạo dòng thu nhập bền vững theo thời gian.