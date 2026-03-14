Hacom Tower – Tòa tháp biểu tượng đúng nghĩa của đô thị Nam Khánh Hòa

Tọa độ trung tâm và kiến trúc đặc sắc kiến tạo tầm vóc biểu tượng

Mỗi đô thị trên hành trình phát triển đều cần một biểu tượng – không chỉ là một công trình nổi bật về hình khối hay chiều cao, mà còn là điểm quy chiếu về vị thế, là dấu mốc nhận diện gắn liền với sự chuyển mình của thành phố.

Theo nhiều đúc kết, một biểu tượng đô thị đúng nghĩa thường được kiến tạo từ ba yếu tố cốt lõi: Vị trí tâm điểm của tâm điểm, góp phần nâng tầm cuộc sống con người và mang ý nghĩa biểu trưng trưng cho khát vọng phát triển của vùng đất.

Tại Nam Khánh Hòa, vị thế công trình biểu tượng đang dần được xác lập với sự xuất hiện của Hacom Tower – tòa tháp phức hợp cao tầng hiện đại đầu tiên và duy nhất tại lõi trung tâm.

Tọa lạc tại Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), phường Đông Hải, Khánh Hòa, Hacom Tower sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay giao điểm của hai trục đường huyết mạch 16/4 và Nguyễn Tri Phương.

Tòa tháp đôi được bao bọc bởi chuỗi cảnh quan và những công trình văn hóa - đô thị hàng đầu như: Quảng trường trung tâm, Công viên 16/4, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận (cũ), hồ điều hòa hơn 12ha và bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ trứ danh miền Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nhờ lợi thế này, mỗi căn hộ tại Hacom Tower đều sở hữu tầm nhìn panorama "triệu đô", thu trọn vào tầm mắt khung cảnh đại dương bao la, hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời, quảng trường trung tâm sôi động và công viên xanh mát.

Không chỉ nổi bật về vị trí, Hacom Tower còn được kiến tạo từ ý tưởng kiến trúc độc đáo và giàu tính biểu tượng. Theo chia sẻ của chủ đầu tư Hacom Holdings, thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ nhịp chuyển không ngừng của gió – yếu tố gắn liền với biển, là tài nguyên năng lượng của Nam Khánh Hòa và đại diện cho sự tự do, năng động, hội nhập cùng tinh thần tiên phong.

Tháp đôi Hacom Tower dần vươn cao trên nền đô thị Nam Khánh Hòa

Có thể nói, tòa tháp Hacom Tower đang vươn lên thành cột mốc nhận diện của đô thị Nam Khánh Hòa, nơi dòng người, dòng tiền và dòng chảy kinh tế - xã hội đang dần hội tụ. Không cạnh tranh bằng số lượng hay quy mô, giá trị của công trình nằm ở tính biểu trưng, độ hiếm và khả năng đại diện hình ảnh cho một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tiên phong kiến tạo chuẩn sống đẳng cấp tại Nam Khánh Hòa

Nếu vị trí và kiến trúc tạo nên tầm vóc biểu tượng, thì hệ tiện ích và chất lượng sống chính là yếu tố định hình giá trị bền vững của Hacom Tower.

Dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, quy mô gồm hai tòa tháp cao 23 tầng và 25 tầng, 2 tầng hầm đỗ xe, cung cấp ra thị trường tổng 503 căn hộ với đa dạng diện tích từ 1 đến 3 phòng ngủ và penthouse, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng. Các căn hộ Hacom Tower có pháp lý sở hữu lâu dài và bàn giao hoàn thiện nội thất, giúp chủ nhân có thể dọn vào ở hoặc khai thác ngay mà không cần dụng công sửa sang nhiều.

Điểm nổi bật trong chất sống của Hacom Tower nằm ở bộ sưu tập hơn 60 tiện ích đặc quyền được sắp đặt tinh tế tại các khối chức năng, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân tinh hoa.

Hacom Tower đem đến những trải nghiệm sống lần đầu tiên xuất hiện tại Nam Khánh Hòa. Nguồn: An Housing

Tại hai tầng khối đế là hệ thống trung tâm thương mại, tổ hợp ẩm thực food court cùng khu vui chơi trẻ em, game center và rạp chiếu phim, tạo nên không gian giải trí và mua sắm sôi động ngay dưới chân tòa nhà.

Tầng 3 và tầng 5 được thiết kế dành cho các hoạt động ẩm thực, thư giãn và chăm sóc sức khỏe với chuỗi nhà hàng sang trọng, bể bơi view biển và thành phố, pool bar, spa - fitness và ballroom phục vụ các sự kiện quy mô lớn.

Tầng 4 là không gian dành cho học tập, làm việc và kết nối tri thức với trung tâm giáo dục, thư viện, co-working space cùng các phòng họp và hội thảo.

Nổi bật, tại tầng mái là các tiện ích tinh tuyển như Sky Garden, cafe, vườn nướng BBQ, nơi cư dân có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn giữa không gian mở và tầm nhìn khoáng đạt của đô thị biển.

Với vị thế là tháp căn hộ cao cấp đầu tiên và duy nhất tại trung tâm Nam Khánh Hòa, Hacom Tower trở thành không gian sống được cư dân hiện đại, các chuyên gia, nhà đầu tư và công dân quốc tế khao khát sở hữu, tận hưởng.

Đặc biệt, Hacom Tower được phát triển bởi Hacom Holdings – đơn vị phát triển uy tín với nhiều dự án nhà ở và công trình công cộng tại Nam Khánh Hòa, là bảo chứng cho chất lượng cũng như tầm nhìn phát triển dài hạn.

Trong bức tranh phát triển rực rỡ của Nam Khánh Hòa, Hacom Tower ghi dấu ấn như một công trình kiến trúc nổi bật, một biểu tượng kiêu hãnh của đô thị đang bứt phá trên hành trình hội nhập và vươn mình mạnh mẽ.

