Điều ít ai biết về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt

Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giữ trong một vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Thông tin doanh nhân Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Cái tên này không chỉ gắn với những câu chuyện giàu có và đời tư đình đám, mà còn liên quan đến hệ sinh thái kinh doanh của gia đình tại Việt Nam, nổi bật là CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức – doanh nghiệp xăng dầu lớn tại Nghệ An, đồng thời tham gia nhiều dự án bất động sản, năng lượng và hạ tầng công nghiệp.

Chu Đăng Khoa là con trai bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2001, tiền thân là CTCP Thiên Minh Đức. Cuối năm 2022, công ty nâng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng và duy trì đến nay. Trong cơ cấu cổ đông, bà Chu Thị Thành nắm 77,15% cổ phần, còn Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.

Nhờ mạng lưới phân phối rộng, Thiên Minh Đức được xem là một trong những doanh nghiệp xăng dầu quy mô lớn tại khu vực miền Trung, đặc biệt tại Nghệ An. Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp này còn mở rộng sang nhiều ngành nghề như bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, nhà hàng và khách sạn.

Ở mảng bất động sản, một trong những dự án đáng chú ý của hệ sinh thái Thiên Minh Đức là Tổ hợp đô thị – khách sạn Hà Nội Kim Liên tại khu "đất vàng" mặt biển Cửa Lò (Nghệ An). Dự án này ban đầu được giao cho CTCP Du lịch Hà Nội làm chủ đầu tư từ năm 2006 với tổng mức đầu tư gần 78 tỷ đồng. Công ty Du lịch Hà Nội được thành lập năm 2005 với 3 cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Thị Giới, Vũ Văn Thảo và Vũ Bá Hòa.

Tháng 6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Du lịch Hà Nội, yêu cầu công ty phải họp để quyết định giải thể trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, đến tháng 10 và 11/2017, cơ cấu cổ đông doanh nghiệp này bất ngờ thay đổi khi toàn bộ các cổ đông cũ thoái vốn.

Sau khi có chủ mới, dự án khách sạn Hà Nội Kim Liên bị dỡ bỏ, thay vào đó là cổng sắt mới với logo TMD Group. Đồng thời, bà Chu Thị Thành trở thành Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Hà Nội. Qua đó, Thiên Minh Đức được cho là đã âm thầm thâu tóm khu “đất vàng” mặt biển Cửa Lò. Tuy nhiên, sau khi về tay Thiên Minh Đức, dự án này vẫn rơi vào tình trạng chậm tiến độ.

Năm 2019, Thiên Minh Đức tiếp tục mở rộng dấu ấn bất động sản khi tham gia đấu giá khu đất TQ5 (dự án Highway5 Residences) tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội. Doanh nghiệp đã vượt qua hai đối thủ là CTCP Hóa chất Nhựa và CTCP Đầu tư Phát triển nhà Rubyland để trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất TQ5 (1) với mức giá hơn 779,6 tỷ đồng.

Sau đó, dự án từng xuất hiện đơn tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, kết luận ngày 23/6/2020 của UBND TP Hà Nội xác định các nội dung tố cáo là không đúng.

Khu đất TQ5 có diện tích hơn 187.400 m2, nằm tại thị trấn Trâu Quỳ (trước sáp nhập). Dự Án TQ5 liền kề Vinhomes Ocean Park, Đại học Nông Nghiệp, bệnh viện Gia Lâm, nhà thi đấu, 2 hồ điều hòa; nằm gần nhiều tuyến giao thông lớn Quốc lộ 5 hay Đường Lý Thánh Tông nối liền Quốc lộ 5 sang Quận Long Biên.

Hiện dự án được phát triển với tên thương mại Highway5 Residences, đã hoàn thiện hạ tầng và đang triển khai xây dựng nhà ở.

Phối cảnh dự án Highway5 Residences.

Hệ sinh thái của gia đình bà Chu Thị Thành còn mở rộng sang năng lượng và hạ tầng công nghiệp. Năm 2019, Thiên Minh Đức cùng Plaschem của doanh nhân Bùi Tố Minh thành lập CTCP Điện mặt trời miền Trung MK với vốn điều lệ 750 tỷ đồng. Trong đó, Thiên Minh Đức nắm 45% cổ phần, Plaschem nắm 40% và Chu Đăng Khoa sở hữu 5%.

Tháng 5/2022, doanh nghiệp này được chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) với tổng vốn 3.495 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn tham gia các dự án điện gió tại Hà Tĩnh, điện mặt trời tại Nghệ An và Khu công nghiệp Bình Đông tại Tiền Giang (trước sáp nhập). Theo quyết định đầu tư, Khu công nghiệp Bình Đông có quy mô hơn 210 ha, tổng vốn hơn 2.400 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm.

Trước đó, năm 2020, Thiên Minh Đức và Plaschem cũng hợp tác thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN Hà Nam, trong đó hai bên nắm tổng cộng 95% vốn điều lệ.



