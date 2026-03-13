Người dân Đà Nẵng đón tin vui: Sắp khởi công khu công nghiệp hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến mang lại việc làm cho 20.000 lao động

Ngày 11/3, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa trên địa bàn xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Dự án do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư, với quy mô sử dụng đất khoảng hơn 435 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 331 ha, đất cây xanh 65 ha và đất hạ tầng kỹ thuật gần 40 ha.

Theo quy hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, được triển khai theo 4 giai đoạn, đồng thời phân chia thành 6 khu nhằm thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện theo từng phân kỳ.

Đến thời điểm hiện tại, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với phân kỳ 1 với diện tích 27 ha đã hoàn thành.

Khi hoàn thiện, Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp mới tại khu vực phía Nam Đà Nẵng, góp phần bổ sung hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ – logistics trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

Dự án cũng được đánh giá sẽ trở thành động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động, qua đó đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách địa phương.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các công tác chuẩn bị khởi công hiện đang được triển khai tích cực. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai dự án. Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 24/3/2026.

Liên quan đến hạ tầng kết nối khu vực, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng cũng báo cáo về tiến độ dự án đường nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2).

Dự án có chiều dài khoảng 3,9 km, với tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 12/9/2021.

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công dự kiến 400 ngày kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, dự án chưa thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đến nay, giá trị thi công xây lắp đạt khoảng gần 40 tỷ đồng, tương đương 60% giá trị hợp đồng.

Ban Quản lý dự án đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3, nhằm tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện tuyến đường trước ngày 30/6.



