Nóng: CEO Mua chung Bất động sản bị cáo buộc lừa nhà đầu tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sinh (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố số 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam.

Bị can Trần Ngọc Sinh

Theo kết luận điều tra, Trần Ngọc Sinh bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế theo khoản 1 Điều 200 và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, khi thị trường bất động sản có nhiều biến động và thu hút đông đảo người tham gia đầu tư, Trần Ngọc Sinh đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để kêu gọi khách hàng góp vốn mua chung bất động sản.

Sinh giới thiệu với các nhà đầu tư rằng công ty đang sở hữu nhiều bất động sản có giá trị và đang triển khai các dự án sinh lời cao. Trên cơ sở đó, bị can mời gọi khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn vào các bất động sản mà thực tế đang được thế chấp tại ngân hàng.

Để tạo niềm tin, Sinh cho lập nhiều tài liệu như “Mua chung bất động sản Việt Nam chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh”, “Chính sách cam kết lợi nhuận”, “Bảng phân tích chia lợi nhuận”,… Trong các tài liệu này, công ty đưa ra cam kết sẽ đầu tư mua bán bất động sản và chi trả lợi nhuận hàng tháng cho nhà đầu tư với mức từ 13,5% đến 18%/năm, tùy theo từng hợp đồng.

Ngoài ra, công ty còn cam kết khi kết thúc thời hạn hợp đồng, nhà đầu tư sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã góp hoặc nhận lại bằng bất động sản có giá trị tương đương.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền góp vốn của khách hàng, Trần Ngọc Sinh không sử dụng vào mục đích đầu tư như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả nợ và phục vụ các mục đích riêng.

Một phần tiền thu được từ những người tham gia góp vốn sau được sử dụng để trả lợi nhuận cho những người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin, tiếp tục thu hút thêm nhà đầu tư mới.

Tài liệu điều tra cho thấy, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, Trần Ngọc Sinh đã sử dụng thông tin của 18 bất động sản tại tỉnh Thái Nguyên để ký tổng cộng 73 hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều khách hàng.

Căn cứ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sinh theo quy định của pháp luật.