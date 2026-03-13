Sun Group đề xuất làm tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên quan đến phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) về việc triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2025.

Trước đó, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group đã ký văn bản báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, cụ thể là đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 82 km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điểm đầu tuyến tại Km0+000, kết nối với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, thuộc địa phận xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối tại Km82+000, thuộc địa phận xã Măng Đen.

Dự án được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 22 – 24,75 m. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 25.100 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp cho biết, nếu được chấp thuận cho nghiên cứu và đề xuất đầu tư, Sun Group sẽ tập trung mọi nguồn lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành địa phương để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiến độ và chất lượng dự án.

Đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen có chiều dài khoảng 82 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến 25.100 tỷ đồng.

Liên quan đến phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, tại tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 20/11/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thống nhất và đề xuất chuyển từ hình thức đầu tư công sang hình thức BT đối với đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen. Theo kế hoạch, tiến trình đầu tư dự án dự kiến từ năm 2025 đến năm 2029.

Theo đánh giá của địa phương, việc nhà đầu tư cam kết tự huy động 100% vốn đầu tư và thanh toán bằng quỹ đất là phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất giao tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư để tiếp tục triển khai tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum đoạn Măng Đen – Đắk Hà (điểm cuối tuyến).

Đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 54 km, quy mô dự kiến 4 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030, theo hình thức đầu tư công.

Đánh giá về sự cần thiết của dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi mới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay đối với sự phát triển của địa phương là hạ tầng giao thông kết nối giữa hai vùng Đông – Tây. Hiện tuyến kết nối duy nhất là Quốc lộ 24, có quy mô hạn chế, mặt đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn quanh co, độ dốc lớn và đã xuống cấp.

Điều này khiến việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.



