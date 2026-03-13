TS. Cấn Văn Lực: Trung tâm tài chính quốc tế, thị trường vàng có thể trở thành "chất xúc tác" cho thị trường bất động sản

TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ – Ban Chấp hành và Gặp mặt hội viên thường niên năm 2026 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức sáng 12/3, TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ đã có những đánh giá đáng chú ý về diễn biến của thị trường bất động sản cũng như triển vọng trong thời gian tới.

Theo TS. Cấn Văn Lực, thị trường bất động sản về cơ bản đã phục hồi sau giai đoạn khó khăn trước đó. Số liệu cho thấy, năm 2025 lĩnh vực xây dựng chiếm khoảng 6,13% GDP, trong khi kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 3,5% GDP. Như vậy, hai lĩnh vực này đóng góp khoảng 10% GDP của cả nước, mức cao nhất trong khoảng 9 năm trở lại đây.

Cùng với sự phục hồi đó, giao dịch trên thị trường đã trở nên nhộn nhịp hơn, tuy nhiên mức độ sôi động chưa đồng đều giữa các phân khúc và các địa bàn.

Dù vậy, theo chuyên gia, thị trường vẫn tồn tại nhiều chỉ dấu thiếu bền vững, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh phù hợp trong giai đoạn tới.

Trước hết, giá nhà ở vẫn ở mức rất cao. Theo các báo cáo quốc tế, giá bất động sản tại Việt Nam hiện cao gấp đôi thu nhập của người dân, đồng nghĩa với việc một người trung bình phải mất khoảng 30 năm mới có thể mua được nhà.

Thứ hai là tình trạng mất cân đối cung – cầu trên thị trường. Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để.

Trong khi đó, ở thị trường nhà ở, nguồn cung căn hộ cao cấp và hạng sang khá dồi dào, nhưng nhà ở xã hội lại thiếu hụt. Vì vậy, trong thời gian tới cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Thứ ba, tốc độ phát triển của thị trường chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp vẫn đầu tư dàn trải, triển khai quá nhiều dự án cùng lúc, khiến hoạt động kinh doanh dễ bị ảnh hưởng khi xuất hiện các biến động như lãi suất tăng, xung đột quốc tế hoặc bất ổn kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu nguồn nguyên vật liệu, giá vật liệu tăng cao và chi phí đấu thầu lớn. Theo TS. Cấn Văn Lực, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần đổi mới phương thức quản trị, triển khai dự án hiệu quả hơn.

Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy xu hướng phát triển xanh trong xây dựng.

Nhận định về triển vọng năm 2026, TS. Cấn Văn Lực cho rằng bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, do đó thị trường bất động sản khó có khả năng bứt phá mạnh.

Tuy nhiên, ông dự báo tốc độ tăng trưởng của thị trường có thể đạt khoảng 10 – 15%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của nền kinh tế. Theo ông, đây là mức tăng trưởng hợp lý và có tính bền vững.

Bên cạnh những khó khăn và thách thức, thị trường cũng đang có nhiều yếu tố thuận lợi hỗ trợ trong thời gian tới.

Trước hết là sự hoàn thiện của hệ thống cơ chế, chính sách. Trong thời gian tới, Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vẫn còn một số vướng mắc và dự kiến sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn thiện, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho thị trường.

Thứ hai là động lực từ đầu tư công. Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công năm nay ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, khoảng 80% nguồn vốn được dành cho phát triển cơ sở hạ tầng, yếu tố được đánh giá sẽ tạo động lực quan trọng cho thị trường bất động sản.

Ngoài ra, sự hình thành của nhiều thị trường mới như trung tâm tài chính quốc tế hay thị trường vàng cũng được xem là những "chất xúc tác" tích cực đối với lĩnh vực bất động sản.

Cuối cùng, theo TS. Cấn Văn Lực, bất động sản vẫn là một lĩnh vực được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, bởi đây là ngành có tính lan tỏa rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế.



