Chủ đầu tư đứng sau dự án Danang Landmark là ai?

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa qua đã có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Dự án do Công ty Cổ phần Cosmos Housing làm chủ đầu tư, tọa lạc tại các lô B1-1-1, B1-1-2, B1-1-3, Khu B1-1 (khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2/9), phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng, với diện tích đất khoảng 3.765m².

Danang Landmark gồm hai khối nhà: tháp Dragon cao 39 tầng và tháp Phoenix cao 31 tầng, cung cấp tổng cộng 454 căn hộ, trong đó có 446 căn hộ ở và 8 căn hộ kết hợp kinh doanh.

Trước đó, dự án được Công ty Cổ phần Cosmos Housing khởi công ngày 14/9/2024 với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Danang Landmark

Theo báo cáo của chủ đầu tư, quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án đã được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng theo hợp đồng ký ngày 24/11/2025.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng theo quy định của Luật Nhà ở 2023.

Chủ đầu tư đồng thời phải thực hiện đầy đủ quy định về bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai, ký hợp đồng đúng mẫu, công khai thông tin dự án và báo cáo tiến độ theo quy định.

Nguồn tin của PV cho biết, ngày 10/09/2024, Công ty cổ phần Cosmos Housing và Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dinco ký kết Hợp đồng thi công số 01/LMD/CONTRACT_COSMOS_DINCO.

Đến tháng 2/2026, chủ đầu tư đem các quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn: quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ; quyền được phân chia và sử dụng, khai thác và/hoặc sở hữu sản phẩm được phân chia; quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; quyền thụ hưởng số tiền bảo hiểm, các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn; …) phát sinh từ hợp đồng nói trên và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (nếu có) làm tài sản thế chấp tại VietinBank – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

Về chủ đầu tư, Công ty cổ phần Cosmos Housing (Cosmos Housing) được thành lập tháng 8/2020, trụ sở tại TP Đà Nẵng; đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Khi mới ra đời, công ty có vốn điều lệ 411,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Ladana nắm 97,08%; Công ty cổ phần Đầu tư Plutus Việt Nam (nay là Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam) nắm 0,24% và cá nhân Lê Trường Kỹ nắm 0,24%. Ông Morii Takayuki (quốc tịch Nhật Bản) làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật từ khi thành lập tới nay.

Được biết, ông Morii Takayuki còn là người đại diện tại Công ty TNHH MTV Đảo Anh Đào và Công ty TNHH Đảo Anh Đào.

Ngoài ra, ông Morii Takayuki còn là Thành viên HĐQT độc lập tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital (Din Capital, mã: PDB, sàn HNX). Hồi năm 2021, Din Capital công bố nhận chuyển nhượng cổ phần tại Cosmos Housing từ Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam.

Sau đó, Din Capital sở hữu 2,673% vốn điều lệ của Cosmos Housing và cho biết sẽ tiếp tục rót vốn để sở hữu 25% vốn tại Cosmos Housing theo thoả thuận đã được ký kết. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2025, báo cáo tài chính của Din Capital không ghi nhận mối liên hệ nào với Cosmos Housing.

Đáng chú ý, Din Capital do ông Lê Trường Kỹ làm Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Trường Kỹ (SN 1973), tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp – trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ngoài ra, ông Kỹ còn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam, Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Cơ điện Ditechco, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Elite house, Tổng giám đốc Công ty TNHH FDV Logistics Danang.



