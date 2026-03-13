Chủ tịch Phát Đạt đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu PDR

Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu PDR bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ 16/3 – 9/4/2026 với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nếu thành công, Chủ tịch PDR sẽ nâng sở hữu từ 271,76 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 27,24%) lên mức 274,76 triệu cổ phần (tỷ lệ 27,54%).

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT PDR

Trên thị trường, cổ phiếu PDR đang bước vào giai đoạn giảm kể từ sau khi leo đỉnh 26.300 đồng/cổ phiếu vào tháng 10/2025. Đến sáng 12/3/2026, cổ phiếu này đang giảm xuống 15.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 9/3 vừa qua, Phát Đạt đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 16/4/2026.

Mới đây, Phát Đạt cùng 3 công ty liên quan vừa được UBND tỉnh Đồng Nai giao tổng cộng 46.662m2 để thực hiện hai dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng trên địa bàn.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao 19.206m2 cho liên danh Phát Đạt - CTCP Đầu tư Bất động sản Biên Hòa Đồng Nai và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Trấn Biên để thực hiện dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông phường Trấn Biên theo kết quả trúng đấu giá hồi tháng 11/2025.

Tiếp đến, Phát Đạt liên danh cùng CTCP Đầu tư Bất động sản Biên Hòa Đồng Nai và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Tam Hiệp được tỉnh Đồng Nai giao gần 27.456 m2 để thực hiện dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp theo kết quả trúng đấu giá hồi tháng 12/2025.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 4/2025, Phát Đạt ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 361 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn giảm mạnh và lãi từ thanh lý tài sản giúp công ty báo lãi sau thuế 313 tỷ đồng, cao gấp 196 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, PDR ghi nhận doanh thu đạt 1.325 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 515 tỷ đồng, lần lượt tăng 61,2% và 232% so với năm 2024.

Về kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 44.848 tỷ đồng doanh thu, trong đó 42.344 tỷ đồng đến từ các dự án phát triển. Doanh thu tài chính đóng góp 2.308 tỷ đồng, chủ yếu trong hai năm đầu, tới từ dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2.

Doanh thu của Phát Đạt được xây dựng theo lộ trình tăng dần qua từng năm: 3.541 tỷ đồng (2026), 4.715 tỷ (2027), 8.763 tỷ (2028), 11.532 tỷ (2029) và 16.297 tỷ đồng (2030).

Về lợi nhuận, Phát Đạt dự kiến đạt 15.237 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 11.812 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 5 năm. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 1.032 tỷ đồng năm 2026 lên 4.114 tỷ đồng năm 2030, tương ứng mức tăng gần bốn lần.



